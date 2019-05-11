    • Cem Bialetti işçileri: Aldığımız para 2 gün cebimizde durmuyor

    Cem Bialetti işçilerinin toplusözleşme talepleri için başlattıkları grev 5. gününde. İşçiler taleplerini ve yaşadıkları sorunları Evrensel’e anlattı.

    11 Mayıs 2019 03:31
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    Metin DOĞAN
    Hasret Gültekin KOZAN
    Kocaeli

    Cem Bialetti fabrikasında TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine DİSK/Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin başlattığı grev 5. güne girdi. Grev çadırında görüştüğümüz işçiler, “Hayat pahalandı, aldığımız para 2 gün cebimizde durmuyor. Hakkımız olanı istiyoruz, hak ettiğimizi de alacağız” dedi.

    Birleşik Metal-İş ile Cem Bialetti Ev ve Mutfak Eşyaları AŞ arasında 2019-2021 dönemini kapsayacak TİS görüşmeleri ücret, sosyal yardım ve ödeneklerle ilgili maddelerde anlaşma sağlanmaması üzerine tıkandı. Birleşik Metal-İş, 7 Mayıs’ta grev pankartını fabrikaya astı.

    Başiskele’de bulunan Cem Bialetti önünde grev çadırında görüştüğümüz Hakan Tanrıöver 19 yılı aşkındır bu fabrikada çalıştığını söyledi. İkinci kez grev gördüğünü söyleyen Tanrıöver, “Burada hakkımızı arıyoruz, sözleşmede uzlaşamadık, istediğimiz parayı vermediler. Bizim talebimiz yüzde 40’a yakın zam ama anlaşamadık, o yüzden greve çıktık. Nasıl geçindiğimizi söylemesi zor, evdekileri şartlandırdık biliyorlar durumu” dedi.

    Sertaç Soykan ise 17 yıldır Cem Bialetti’de çalışıyor. Greve mecbur bırakıldıklarını söyleyen Soykan, “Benim saat ücretim şu an 11,65; asgari ücretin dahi altında. Sözleşme dolayısıyla böyle, ben en son 2018 ocak ayında zam aldım. Biz şu an 2019 mayıs ayındayız, bir yılı geçti bana teklif ettiği zam enflasyon oranında. Benim ihtiyaçlarımı karşılayacak bir rakam değil bu, biz de istemezdik ramazanda böyle gidip gelelim ama yapacak bir şey yok, greve mecbur bırakıldık” dedi. Soykan, “Patatesin 5 lira olduğu yerde konuşulacak bir şey kaldığını düşünmüyorum ama şunu söyleyeyim, buna boyun eğmeyecek ve dik duracağız. Hak ettiğimizi alacağız” ifadelerini kullandı.

    Grev gözcüsü yeleğiyle grev alanını bekleyen Hakan Şahin, 7 yıldır Cem Bialetti’de çalıştığını söyledi. “İstediğimiz ücreti, hakkımızı vermedikleri için grevdeyiz” diyen Şahin, herkesin cebine en az 1000 lira yansıması gerektiğini söyledi. Şahin, “Ben 2 bin 800 lira alıyorum. Hayat pahalandı, aldığımız para 2 gün cebimizde durmuyor, hayat şartları zor, her şey zamlandı. Biz hakkımızı istiyoruz” dedi.

    Fabrikanın en eskilerinden olduğunu söyleyen Kenan Olgun, greve çıkmadan önce her şeyi düşündüklerini söyledi. 20 yıllık Cem Bialetti İşçisi Olgun, “Zorlukların eksisini, artısını hesaplayarak bu yola koyulduk. Bize başka bir yol bırakmadılar. Biz de istemezdik ama arada uçurum kadar bir fark var. En son verilen teklifte hâlâ alay edercesine yaklaşıyorlar” dedi. Patronun geriye dönük 4 ayı da yok saydığını söyleyen Olgun, “Ocakta başlayan sözleşmede 4 ayımızı yakıyorlar, bizle alay ediyorlar. Bu 4 ayla işveren zengin olmaz ama bizim hakkımız yeniyor. Engelli çocuğum var, vergi kesintileriyle maaşım 3 bin liraya ancak denk geliyor, 20 yıldır çalışıyorum oysa” dedi. “Başka çaresi yok bu işin, biz işsiz kalacağımızı bile bile bu yola çıktık” diyen Olgun şöyle devam etti: “Öleceğiz ama bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Ya yanacağız ya da küllerimizden yeniden doğacağız.”

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