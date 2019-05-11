Türk Traktör işçisi

Ankara

AKP seçimleri büyükşehirlerde kaybetti, fakat İstanbul’u bir türlü kabullenemediler. YSK’ye dört bir koldan baskı yapıp seçilmiş Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını tanımadılar. Bunun arkasında özellikle derneklere, tarikatlara, çeşitli gruplara verilen rantın artık kesilme korkusu olduğunu düşünüyorum. Zira İstanbul büyük bir rant alanı...

AKP’nin YSK’ye aldırdığı bu karar en çok onların ayaklarına dolanacaktır diye düşünüyorum. Seçimleri kaybetmesinin en büyük sebebi daha önce oy veren işçi kesiminin bu seçimde oy vermemesi olmuştu. Özellikle ekonomik sebepler, EYT’lilerin sorunlarının çözülmemesi, üstüne bir de son dönemde tartışılan kıdem tazminatı gasbı gündemleri yüzünden bu seçimde İstanbul’da daha da gerileyecektir. Halk bir kez daha “Tokat atacaktır” ve bu “tokat” oldukça sert olacaktır diye düşünüyorum.

Fabrika yaklaşık on gündür duruşta ve ücretlerden yine yüzde 24 kesintiler oluyor. Ama konuştuğum arkadaşlarımın gündemi İstanbul seçimi. Sorun gayet açık, bu seçimde ya Arda Turan’ın transferi için belediye kaynaklarının Başakşehir gibi yandaş kulüplere akıtılması gibi olayları halk kabul edecek ya da bunu kabul etmeyip yine İmamoğlu’ya destek verecek. İmamoğlu da bu süreçte tıpkı mazbatasının verilmediği süreçte olduğu gibi halkı sıcak tutmalı, sürekli mitingler ve açıklamalarla halkla iç içe olmalı. AKP’nin de bu süreçte özellikle “terör” vs. söylemi üzerinden, şehit cenazelerinden prim yapmaya çalışacağını da söyleyebiliriz.