İzmir'de adalet nöbetine yerel yönetimlerden destek

İstanbul seçimlerine yönelik YSK'nin aldığı karara karşı adalet nöbeti sürüyor. İzmir Barosu Başkanlığı önünde yürütülen nöbetin 5. gününde Buyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda katıldı. Baro önündeki nöbet bundan sonra her hafta Cuma, Konak Eski Sümerbank önünde saat 18.30'da yapılacak.

Adalet nöbetine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasına hukuk dışı bir karar karşısında ülkede en hızlı refleksi veren kurum olduğu için İzmir Barosunu tebrik ederek başladı. Soyer, "31 Mart bir zafer değildi ama önemli bir göstergeydi. Umudu söndürmeye çalışıyorlar ama bu sönmez. Demokrasinin genişleyerek yolu açılacak bu topraklarda her şey çok güzel olacak. Tek yapmamız gereken şey demokrasi savunucuları olarak aralarından su sızmayacak kadar sıkı bir dayanışma içinde olmak. Dönem böyle bir dönem. Çok daha güçlü çok daha tek yumruk olmak zorundayız, demokrasiyi sonuna kadar savunmak zorundayız" diye konuştu.

Ardından konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise "Yaşadığımız süreç utanılacak bir süreç, dünya tarihinde örneği olmayan bir şey yaşıyoruz. Demokrasimize kara bir lekedir. Bu mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz, bizi yenemeyecekler" dedi.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı, ilk gün İzmir Barosunun gösterdiği reflekse emek ve demokrasi güçleri olarak katıldık. Bugün baronun önündeki son nöbetimiz, haftaya her cuma 18.30'da Konak'ta eski Sümerbank önünde devam edeceğiz. Ayrıca 13 Mayıs Pazartesi Soma'nın yıldönümü unutmadık, unutturmayacağız diyoruz ve 18.30'da Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde Emek ve Demokrasi Güçleri olarak basın açıklaması yapacağız" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

İstanbul ve İzmir baroları YSK kararına karşı "Adalet Nöbeti" başlattı