Elazığ’da iş arayan bir kişi kendini zincirledi

Elazığ’da yedi ay boyunca iş aradığını ancak bulamadığını belirten bir vatandaş, önceki gün akşam saatlerinde kendisini Öğretmen Evi önünde bulunan Atatürk Heykeline zincirledi. Elazığ’ın yerel TV’lerinden Kanal 23’e konuşan vatandaş “Açım arkadaş, bu ayıp bir şey değil. Ben dilencilik yapmıyorum! Ben devletten yardım değil, iş istiyorum” dedi.

AYLARDIR İŞSİZ

Elazığ’da yedi ay boyunca iş aradığını ancak gittiği her yerden ‘eli boş’ döndüğünü belirten vatandaş aylardır her yola başvurduğunu belirterek, “Evime ekmek götüremiyorum. Ben ne bir politikacıyım ne de siyasetten anlarım. Ben kendi halinde olan gariban bir insanım. Aklınıza gelebilecek her türlü devlet kapısına başvurdum. Gittiğim yerlerde hakaret görüyorum. Bana ‘çık dışarı’ diyorlar. Ben yedi aydır iş bulamıyorum. Bütün imkanlarımı seferber ettim, olmadı. Evime ekmek götüremiyorum. Ben devletten yardım istemiyorum, ben devletten iş istiyorum. Bana geçici iş versinler, bununla idare et desinler, eyvallah” ifadelerini kullandı.

SADECE İŞ İSTİYORUM

Kendisini Elazığ Öğretmen Evi Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeli’ne zincirleyen işsiz vatandaş son olarak şunları sözlerine ekledi: “Bana yüz lira yardım yapıyorlar. Ben hakkım olmayanı almam. Ben iş istiyorum, Ben de insanım, benim hakkım yok mu? Ölene kadar buradayım. Ben sadece iş istiyorum. Ne yapayım, hırsızlık mı yapayım? Yapamam. Ben sadece dürüst bir vatandaş olarak iş istiyorum, çocuklarıma helal para götürmek istiyorum.”

Daha sonra kendini Atatürk Heykeli’ne zincirleyen vatandaş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (ELAZIĞ)