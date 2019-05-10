Tepki üzerine bakanlıktan geri adım: Yedikule Samatya'ya bağlanmayacak

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hiçbir makul gerekçe gösterilmeden İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanmasına tepkiler üzerine ‘dur’ denildi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH sağlık çalışanları daha önce basına açıklama yaparak bu bağlanmaya karşı olduklarını açıklamış ve hastane önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurmuştu. Bugün yapılan basın açıklamasında Bakanlığın tepkiler üzerine projeden vazgeçtiği bildirildi.

Uzman Doktor Murat Kıyık’ın okuduğu açıklamada hastanelerinin pek çok nedenle başka bir hastaneye bağlanamayacak kadar özgün durumda olduğunu belirterek nedenleri şöyle özetledi;

Türkiye’nin göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi alanında en fazla hastaya hizmet veren kurumdur.

Yılda 20 bin civarı hasta yatışı yapılmakta ve yüzde 100 doluluk oranı ile çalışmaktadır.

2018 yılında 10 bin civarında bronskopik işlem yapılmış olup, bu sayı ile Avrupa’da alanında en fazla işlem yapılan hastane durumundadır.

2018 yılında 1650’si A grubu olmak üzere toplamda 4 bin 500 ameliyat yapıldığı büyük ve önemli bir cerrahi merkezdir.

Özellikle son yıllarda artan dirençli tüberküloz ile mücadele ve tedavide yetkin 4 hastaneden biridir.

“Tütün ve mamullerinin kullanımı bu kadar yaygınken, yaşlılığa bağlı akciğer hastalıkları artmaktayken, özellikle kış aylarında acil ünitemiz dolup taşarken, Hastanemiz daha da iyileştirilip geliştirilmesi gerekirken, hastanemizin başka bir kuruma bağlanmak istenmesini anlayamamıştık” diyen Kıyık, böyle bir köklü kurumun bir eğitim ve araştırma hastanesinin içine sıkışan uydu bir kliniğe dönüştürmenin, hasta memnuniyeti başta olmak üzere sağlık hizmetleri, poliklinik, tanı tedavi ve cerrahi işlemlerin bir çoğunda ciddi aksamaların doğacığını düşündüklerini belirtti.

Bu kötü gidişe Sağlık Bakanlığının yaklaşımıyla ‘dur’ denilmesinin hastane çalışanlarına rahat bir nefes aldırdığını ifade eden Kıyık yanlarında olan tüm sağlık örgütlerine, sendikalara ve basına teşekkür etti. (İstanbul/EVRENSEL)