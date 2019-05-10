"Bugün muhtara sahip çıkılmazsa yarın belediyelere kayyum atanır"

Orhan KURUL

Diyarbakır

Diyarabakır'ın Lice ilçesinde 10 muhtar, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında yürütülen soruşturmalar ve kovuşturmalar gerekçe gösterilerek görevden alındı. Yerlerine kayyum atanan muhtarlar, “Bugün muhtarlara sahip çıkılmazsa yarın belediyelere kayyum atanır" dedi. Ayrıca karara itiraz edeceklerini söylediler.

"YİNE DAVA AÇACAĞIM, YİNE KAZANACAĞIM"

Yerine kayyum atanan Baharlar Mahallesi Muhtarı Bahri Narin, bunun ilk kez yaşanmadığını söyledi. 2017 ve 2018’de de yerine kayyum atandığını belirten Narin, "Bu üçüncü oldu. 2017’de de 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla yerime kayyum atanmıştı. Ama karara itiraz edip göreve yeniden dönmüştüm” dedi.

Kaymakamlıkla yaptıkları görüşmede kendisine sunulan gerekçeye karşılık “İspat edilmesi gerekmiyor mu?” diye sorduğunu söyleyen Narin, “Kürt olduğumuz için böyle yapıyorlar. Ben Edirne’de muhtar olsam görevden almazlardı beni. Daha önceden dava açıp kazanmıştım. Yine açacağım yine kazanacağım” dedi.

"İFADEYE BİLE ÇAĞIRMADILAR"

Yerine kayyum atanan Kali Mahallesi Muhtarı Çetin Dirin de kayyum olarak atanan kişinin belediyede memur olduğunu belirtti. Birinin kendisini "Yardım ve yataklık yapıyor" diye şikayet ettiğini aktaran Dirin, "İfadeye bile çağırmadılar. Nasıl oluyor da ifadeye bile çağrılmadan bizi görevden alıyorlar bilmiyorum. Bu karar hukuksuz bir karardır. Bizi mağdur ediyorlar. Ama dava açacağız ve tekrar göreve çağıracaklar” dedi.

"BERAAT ETTİĞİM DAVADAN KAYYUM ATADILAR"

Hanifi Gülen de daha önce yerine kayyum atandığını ancak açtığı dava sonucu göreve iade edildiğini söyledi. Gülen, “Önceki gün sabah saat 9.00’da beni kaymakamlıktan çağırdılar, ‘Görevden alındın’ dediler. Eskiden polis olan biri kayyum döneminde belediye başkan yardımcısı olmuştu, onu yerime kayyum atadılar” dedi.

Daha önce "yardım ve yataklık" suçlamasıyla hakkında dava açıldığını ancak o davadan beraat ettiğini söyleyen Gülen, "Beraat ettiğim davadan dolayı beni görevden aldılar. Karara itiraz edeceğim. Alınan karar haksız bir karardır” dedi.

Gülen sözlerini şöyle noktaladı:

“Belediyeleri kaybedince ‘Hıncımızı nasıl çıkarırız’ diye düşünüyorlar ve böyle yapıyorlar. Bugün yerine kayyum atanan muhtarlara sahip çıkılmazsa yarın belediyelere de kayyum atanır” dedi.

Görevden alınan muhtarlar: Kayyım atanması siyasi