YSK'ye tepki gösteren sendika ve meslek odalarına saldırı

Ankara'da bulunan sendika ve meslek odaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin hukuksuz bir şekilde iptal edilmesine tepki gösterdi. İzmir Caddesi'nde yapılmak istenen açıklamaya polis saldırınca Tüm Bel-Sen binası önünde basın açıklaması yapıldı.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, TTB Ankara Tabip Odası ve ASMMMO'nun İzmir Caddesi'nde yapmak istediği açıklamaya polisin engel olmak istemesi üzerine arbede yaşandı. Valilik yasağı gerekçe gösterilerek yapılan müdahalede Mevlüt Çakmak ve Burak Ustaoğlu gözaltına alındı ve kısa süre sonra serbest bırakıldı.

"HEM SEÇİM ÖNCESİNDE HEM DE SEÇİM SONRASINDA HUKUKSUZLUK YAŞANDI"

Ardından Tüm-Bel Sen Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ve sonrasında hukuksuzluk yaşandığına dikkat çekildi. Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Sekreteri İsmail Kaygusuz, seçimler öncesinde “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) yargılandığını ve ceza verildiğini, seçimler sonrasında ise halkın iradesinin gasbedildiğini söyledi.

Kaygusuz, “KHK ile hukuksuzca ihraç edilmesi gerekçe gösterilerek seçilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmemesi ve Doğu ve Güneydoğu'da bazı belediyeler önünde belediye başkanlarının talebi olmaksızın emniyet güçleri tarafından polis noktası oluşturulması ve X-ray cihazı konulması baskı ve yıldırma politikasının tavan yaptığının bir göstergesi olup buna bir de YSK'nın İstanbul kararı eklenmiştir. YSK kararıyla ülkemizde demokrasiden geriye kalan son haklardan birine, seçme ve seçilme hakkına da el uzatılmıştır” dedi.

"HALKIN İRADESİNE BÜYÜK HAKSIZLIK YAPILDI"

Fotoğraf: Evrensel

YSK'nin hukuka ve kendi içtihatlarına göre değil talimatlara göre karar verdiğini belirten Kaygusuz, İstanbul kararının gayrimeşru olduğunu söyledi.

Halkın iradesine büyük bir saygısızlık yapıldığını ifade eden Kaygusuz, “Aynı seçimlerde, aynı sandık kurullarıyla, aynı zarftan çıkan üç oyun geçerli, sadece iktidar partisinin kaybettiği oyların geçersiz olduğuna karar verenler, 'partiye göre hukuk, parti için hukuk' anlayışının egemenliğini ilan etmişlerdir. Bu açıdan mevcut YSK kendi meşruiyetini ortadan kaldırmıştır ve AKP-MHP İttifakının noteri haline dönüşmüştür” diye konuştu.

Halka hesap verilmesi gerektiğini söyleyen Kaygusuz, YSK üyelerini istifaya çağırarak “Bu ülkede demokrasiyi yeniden kuracak olan ise işçilerin, emekçilerin, halkın birleşik ve örgütlü mücadelesi olacaktır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Tüm Bel Sen İstanbul Şubeleri: Halkın iradesi gasbedilemez