Nisan ayında 20 akademisyen mahkum oldu, 6 gazeteci tutuklandı

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıkladığı nisan ayı hak ihlalleri raporuna göre, toplamda 60 yaşam hakkı ihlali yaşandı. Raporda, 20 akademisyenin mahkum olduğu belirtilirken, 6 gazetecinin tutuklandığına yer verildi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, "Türkiye’de İnsan Hak İhlalleri Nisan 2019 Raporu"nu açıkladı. Raporda, yaşam hakkı ihlali kapsamında 60 ihlal yaşandığına yer verildi. Bunlardan, "yargısız infaz, dur ihtarı, rastgele ateş açma" sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Raporda; nisan ayında "silahlı çatışmalar sonucu" 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin ise yaralandığına, "kuşkulu asker ölümleri" kapsamında 2 kişinin hayatını kaybettiğine, "sivil çatışmalar" sonucu 2 kişinin yaralandığına, "mülteciler" başlığında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiğine yer verildi.

Raporda; erkekler tarafından öldürülen kadın sayısının ise 36 olduğu belirtildi.

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İŞKENCE OLAYLARI 255

İşkence olayları başlığında ise toplamda 255 hak ihlalinin yaşandığı raporda yer aldı. Raporda, “işkence” kapsamında 69 ihlal yaşanırken, “cezaevlerinde işkence ve kötü muamele” de ise 186 ihlal yaşandı.

6 GAZETECİ TUTUKLANDI

Raporda düşünce ve ifade özgürlüğü başlığında yaşanan ihlaller; mahkum olan gazeteci yazar, yayıncı 11, gözaltına alınan gazeteci sayısı 5, tutuklanan gazeteci sayısı 6, düşünceyi ifade nedeniyle tutuklanan sayısı 3, tutuklanan, gözaltına alınan, sanatçı, politikacı, yazar sayısı 2, mahkum olan akademisyen sayısı 20, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 21, aynı gerekçeyle mahkum olan sayısı ise 4 olarak belirtildi.

EYLEM VE ETKİNLİKLERDE 306 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Örgütlenme özgürlüğü kapsamında; mahkum olan milletvekili, parti yöneticisi, belediye başkanı sayısının 2 olduğunun belirtildiği raporda; basılan parti binası ise 1.

Raporda ayrıca, toplantı, gösteri özgürlüğü kapsamında yer alan ihlallere de yer verildi. Buna göre; müdahale edilen basın açıklaması, etkinlik sayısı en az 115, yasaklanan etkinlik, gösteri, tiyatro sayısı 23, etkinlik ve eylemlerin yasaklandığı il sayısı 8, basın açıklaması, etkinlik ve eylemlerde gözaltına alınan sayısı 306 iken bu kapsamda tutuklanan sayısı ise 2 olarak belirtildi. (İstanbul/MA)

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