Tüm Bel Sen İstanbul Şubeleri: Halkın iradesi gasbedilemez

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine tepkiler sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında bir araya gelen KESK’e bağlı Tüm Bel Sen İstanbul Şubeleri seçimlerin iptali tepki gösterdi. “Halkın İradesi Gasbedilemez” diyen emekçiler, “halkın iradesinin gasbına, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı 23 Haziran’da sandıklarda olacağız ve halkın adaleti, iradesi ve kazanımı bir kez daha tecelli edecektir” dedi.

Belediye karşısında bulunan parkta yapılan açıklamada konuşan Tüm Bel Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı şunları söyledi:

“31 Mart 2019 yerel yönetim seçimlerinde İstanbul seçmeninin çoğunluğunun oyu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş olan Sayın Ekrem İmamoğlu’nun haksız, hukuksuz, gerekçesiz, dayanaksız bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından görevden alınması, seçimin yenilenmesi kararını kabul etmiyoruz ve halk iradesinin gasbı olarak değerlendiriyoruz. YSK tarafından 6 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde verilen kararın; hukuki dayanaktan yoksun, YSK’nın içtihatleriyle çelişen, tamamen siyasal iktidarın baskısıyla, yönlendirmesiyle sonuçlandığını değerlendirmekteyiz. Bu karar ile açıkça görülmüştür ki, demokrasinin en temel güvencesi konumunda bulunan sandık, değiştirebilme yeteneğinden yoksun bırakılmıştır. Oysa sandık, sadece seçebildiği taktirde değil, onunla birlikte “değiştirebildiği” taktirde Demokrasinin aracı olabilir. YSK’nın bu kararı sandığın değiştirebilme gücünün yok edildiği bir ortam oluşturmuştur ve bu durum kaygı vericidir.”

İMAMOĞLU’NU DESTEKLEYECEĞİMİZİ DEKLERE EDİYORUZ

“Bizlerin, bu ülkede yaşayan 82 milyon insanın; işsizlik, enflasyon, iş güvencesi, barış ve demokrasi gibi gerçek sorunları ve talepleri varken, ülke gündeminin ve ekonomisinin bitmiş olan seçime tekrar kilitlenmesini doğru ve etik bulmadığımızı buradan bir kez daha haykırıyoruz” diyen Kılıcı şöyle devam etti: “Halkın iradesi hiçe sayılarak 23 Haziranda tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerinde yerel yönetim emekçileri olarak; özgür, demokratik, katılımcı yerel yönetim anlayışını benimsemiş; emekten, barıştan, özgürlükten yana olan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğimizi buradan deklere ediyoruz.”

SÖZLEŞMENİN OLDU BİTTİYE GETİRİLMESİ KAYGISI TAŞIMAKTAYIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aynı zamanda Toplu İş Sözleşmesi (sosyal denge sözleşmesi) süreci olduğunu hatırlatan Kılıcı, “Bu çerçevede yetkili sendika olan Bem Bir Sen ile atanmış İBB Başkan Vekili ile görüşmelerin başladığını biliyoruz. Atanmış kayyum ile yapılan bu görüşmelerde binlerce memuru ilgilendiren sözleşmenin oldu bittiye getirilmesi kaygısı taşımaktayız. Yapılacak sözleşme çalışanların ekonomik, sosyal, özlük hakları açısından son derece önemlidir, bu sözleşmenin Sendikamız TÜM BEL-SEN’in İstanbul’da ve diğer belediyelerde yapmış olduğu sözleşmelere eşdeğer olması, çocuk ve ebeveyn hakkı olan kreşlerin derhal açılması talebimizdir. Mali ödentilerin emekçilerin gerçek enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenmesi, en az 4 ikramiye verilmesi, ölüm, evlenme, doğum ve emeklilik durumunda ayrıca ikramiye ödenmesi taleplerimizdir. Bununla birlikte memurlara farklı, müdürlere farklı ödemeler yapılmaması, verilen cezalarda ödentilerin kesilmemesi, rapor alınması durumunda kesinti yapılmaması gibi taleplerimizle her şart ve koşulda çalışanların haklarını savunduğumuzu ve sözleşmenin takipçisi olduğumuzu belirtmek isteriz” diye konuştu.

Kılıcı, son olarak “Halkın iradesinin gasbına, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı 23 Haziran’da sandıklarda olacağız ve halkın adaleti, iradesi ve kazanımı bir kez daha tecelli edecektir” diyerek İmamoğlu’ya oy verme çağrısında bulundu. (İstanbul/EVRENSEL)