Dersim’de KHK’li 4 meclis üyesi ve 2 muhtarın mazbatası iptal edildi

YSK’nin kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilmiş olanların seçilmeme kararının ardından Dersim’de mazbataları verilmesine rağmen savunmaları istenen 4 meclis üyesi ve 2 muhtarın mazbataları iptal edildi.

Tunceli Valiliği, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderdiği yazıda, kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen, 31 Mart seçimlerinde belediye meclis üyesi ile muhtar olarak seçilen 6 kişiye verilen mazbatanın geçerliliğini sormuş, tanınan sürede meclis üyelerinden savunmaları istenmişti. Valiliğin uyarısı üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından savunmaları istenen KHK’li meclis üyelerinin mazbataları geri istendi. KHK’yle ihraç edilen, ancak Dersim’de girdikleri belediye meclisi üyeliğini HDP listesinden kazanan, Hıdır Demir, Özcan Ateş, Metin Kılıç ve TKP’li Candan Badem’in mazbataları iptal edildi. Mazbataları iptal edilen muhtarların isimleri ise Turgay Bilge ve Hakkı Suvan. (Dersim/EVRENSEL)