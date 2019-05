Çorlu tren katliamı için ailelerin adalet mücadelesi sürüyor

Çorlu’daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları sorumluların yargılanması için başlattıkları adalet nöbetini devam ettirdi.

Uzunköprü Adliyesi’ndeki adalet heykelinin önünde yapılan adalet nöbeti ve basın açıklamasına, siyasi parti temsilcileri, Tekirdağ Barosu’ndan avukatlar ve Unuköprü halkı da katılarak destek verdi.

Adalet nöbetine katılan avukatlar, davanın seyri ile ilgili bilgi verdi. Tren katliamında yakınlarını yitiren aileler, duygu ve düşüncelerini anlattı. Duygusal anların yaşandığı nöbette, aileler adına basın açıklaması yapıldı.

“Bundan yaklaşık on ay önce anamız, babamız, eşimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz devletin demiryollarında, devletin treninin altında kalarak can verdi, yüzlercemiz yaralandı. Elim kaza dediler. On ay boyunca sesimizi çıkarmadan adliyelerde hakimlerden, savcılardan, bilirkişilerden medet umduk, acımızı bir nebze olsun hafifletsinler diye, bir daha böyle katliamlar olmasın diye, suçlular açığa çıkarılsın diye.

On ay sonunda savcı bula bula bu katliamda sorumluluğu bulunan şirketlerden birinin yönetim kurulu üyesini ve soruşturmanın yürütüldüğü şirketlerden birinin danışmanını bilirkişi diye karşımıza çıkardı. Bu bilirkişiler de 25 canın sorumlusu diye küçücük görevleri olan dört kişiyi gösterdiler ve bunu kabul etmemizi istediler. Yetkilileri de ayrı soruşturuyoruz dediler.

On ayın sonunda gözümüzün içine baka baka bize yalan söylediler. Ne soruşturdukları bir yetkili var, ne de gerçek suçluları ortaya çıkarma dertleri var.

Bu olayda canlarını yitirmiş aileler olarak, artık yeter diyoruz. Oyalamalara, kandırmalara karnımız tok. Başta Ulaştırma Bakanı, TCDD Genel Müdürü, bürokratlar ve üst yöneticiler olmak üzere birçok kişinin sorumluluğu vardır. Gerçek sorumlular bulunana kadar, suçlulara hak ettikleri cezalar verilene kadar, adliyede, sokakta, meydanlarda, sesimizi duyurabildiğimiz her yerde bu adaletsizliği teşhir edeceğiz. Bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizliği kabul etmeyen milyonlarca insanın yanımızda, bizimle birlikte olduğunu biliyoruz.

Bu adaletsizliğin ve kayırmacılığın sizleri de en az bizim kadar öfkelendirdiğini biliyoruz. Bizleri acılarımız bir araya getirdi. Sizlerle acılarımızla değil, dayanışma için, güvenli demiryolları için, adaletli bir ülke için, daha güzel bir Türkiye için bir araya gelmek istiyoruz. Hepinizi sesimize ses katmaya, bulunduğunuz her yerde ve her şekilde destek olmanızı, ses vermenizi istiyoruz. Gerçek suçluların ancak bu şekilde açığa çıkarılacağını biliyoruz.”

Aileler basın açıklamasının ardından Adalet Heykeline karanfiller bıraktı. (Çorlu/EVRENSEL)

