Madımak davasında bu kez 2023 denildi

Madımak Katliamı'nın üç firari sanığının yargılandığı davada, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi zaman aşımı tarihininin bu kez 2023 olduğunu söyledi. Yakınlarını kaybedenler davanın uzaması sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ne tazminat başvurusunda bulundu.

Türkiye tarihinde önemli bir yer tutan 2 Temmuz 1993’te gerçekleşen Sivas Madımak katliamına ilişkin davanın firari sanıklarının duruşması Ankara Adliyesi'nde sürüyor. Katliam davasının zaman aşımına uğramasının ardından firari sanıklar Murat Songur, Murat Karataş ve Eren Ceylan’ın yargılanmasının devam ettiği davanın 18. duruşması Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Daha önce Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) ve Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından firari sanıklarının yargılamasının zaman aşımı tarihinin 2014 olduğu yönündeki görüşlerinin aksine Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bu duruşmada zaman aşımı tarihinin 2023 olduğu yönünde görüş beyan etti. Duruşma firari sanıkların mahkemede hazır bulunmadıkları ve savunmalarını yapamayacakları gerekçesiyle, 26 Eylül 2019’a ertelendi. Mahkeme heyeti ayrıca avukatların olaylara ilişkin TBMM’den görüntü ve belge istenmesi talebini ise reddetti. Duruşmada üç sanık hakkındaki kırmızı bültenle aramanın da devam etmesine karar verildi.

ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU

Ayrıca Sivas Katliamı'nda yakınlarını kaybeden aileler adına Avukat Şenal Sarıhan ve Hasan Cem Yılmaz, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurarak, yargılamada makul sürenin aşıldığını belirtti. AYM’ye sunulan başvuru dilekçesinde, firari sanıkların yurt içi ve dışında aranması ve yurt dışında olanların iadesi konusunda ciddi ihlaller bulunduğu ifade edildi. Bunun davanın uzamasına sebep olduğu belirtilen başvuruda, tazmiant talebinde bulunuldu.(Ankara/EVRENSEL)