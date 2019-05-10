10 Mayıs 2019 15:48
Tunus'ta mülteci teknesi battı: 50 mülteci yaşamını yitirdi
Tunus açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 50 mülteci yaşamını yitirdi. 16 mülteci kurtarıldı.
Fotoğraf: DHA | Arşiv
Tunus açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 50 mülteci yaşamını yitirdi, 16 kişi kurtarıldı.
Tunus medyası, Akdeniz açıklarında mültecileri taşıyan teknenin battığını; en az 50 mültecinin boğularak yaşamını yitirdiğini, 16 mültecinin ise sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.
Tunus yerel medyası, bölgede hala ulaşılamamış insanların olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini duyurdu. (HABER MERKEZİ)
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