Kocaeli ve İzmir'de sendika ve odalardan YSK kararına tepki

Kocaeli ve İzmir'de bir araya gelen sendikalar ve meslek odaları, YSK'nin İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine dair aldığı kararı protesto etti, "Halkın iradesi gasbedilmiştir" denildi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Kocaeli Tabip Odası, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına dair açıklama yaptı.

"Türkiye demokrasi tarihine halkın iradesinin gasbedildiği yeni bir tarih daha eklenmiştir" denilen açıklama DİSK Genel-İş Kocaeli Şube binasında gerçekleştirildi. BES Genel Merkez Yöneticileri Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Özlem Yılmaz Yeşer ile Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Şenol Köksal'ın da bulunduğu açıklamayı DİSK Marmara Bölge Temsilcisi ve Genel-İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük okudu.

"KHK ile hukuksuzca ihraç edilmesi gerekçe gösterilerek seçilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmemesi utancına YSK'nin İstanbul kararı da eklenmiştir" diyen Küçük, demokrasiden geriye kalan son haklardan birine, seçme ve seçilme hakkına el uzatıldığını ifade etti. Hukuk ve demokrasinin ayaklar altına alındığını vurgulayan Küçük, "YSK, hukuka ve kendi içtihatlarına göre değil, talimatlara göre karar vererek tarihe geçmiştir. Rantın ve akıtılan kaynakların kesilerek ekmeğin, ulaşımın, suyun fiyatının düşürülmesinden rahatsız olan çıkar gruplarının baskısıyla hukuk ve demokrasi ayaklar altına alınmıştır" dedi.

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"PARTİYE GÖRE HUKUK, PARTİ İÇİN HUKUK!"

Kocaeli'de DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Kocaeli Tabip Odası, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına dair açıklama yaptı | Fotoğraf: Evrensel

YSK üyelerinin görev sürelerinin Anayasa'ya aykırı biçimde uzatıldığını hatırlatan Küçük, "Tüm devlet olanaklarını kullanmalarına rağmen seçimlerde oyların çalındığı, sahte/kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddialarını temellendiremeyenlerin imdadına YSK yetişmiştir. YSK, kendi belirlediği sandık kurullarının kanunsuz olduğunu iddia ederek halkın iradesine karşı büyük bir saygısızlık yapmıştır. Bu, sadece İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve ona oy verenlere yönelik bir saygısızlık değildir. Bu aynı zamanda İstanbul'a ve hatta 82 milyon yurttaşa karşı bir saygısızlıktır. Aynı seçimde, aynı sandık kurullarıyla, aynı zarftan çıkan üç oyun geçerli, sadece iktidar partisinin kaybettiği oyların geçersiz olduğuna dair karar verenler, 'Partiye göre hukuk, parti için hukuk” anlayışının egemenliğini ilan etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de hatırlatan Küçük, sözlerini şöyle noktaladı: YSK halkın iradesine ipotek koymak için, kendi sorumluluğundaki uygulamaların kanunsuz olduğunu gerekçe göstermiştir. Bu açıdan mevcut YSK seçmenin iradesini yok saymaya yönelik bu kararı ile yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına güveni ortadan kaldırmış, sandık kurullarının benzer biçimde teşekkül ettiği 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 'tam kanunsuzluk' halinin mevcut olduğuna işaret etmiştir, Halkın, seçme ve seçilme hakkını hukuka aykırı bir şekilde ortadan kaldıranların demokrasilerde yeri olmayacağı, yine demokrasi ve hukuk karşısında halka hesap vermesi gerektiği açıktır. Bu ülkede demokrasiyi yeniden kuracak olan ise işçilerin, emekçilerin, halkın birleşik ve örgütlü mücadelesi olacaktır. (Kocaeli/EVRENSEL)

"YSK'NİN ALDIĞI KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

DİSK Ege Bölge Temsilciliği ve bağlı sendikaların şube başkanları da İstanbul seçimlerine ilişkin YSK'nin aldığı kararı basın açıklaması ile protesto etti.

DİSK Ege Bölge Temsilciliği ve bağlı sendikaların şube başkanları, İstanbul seçimlerine ilişkin YSK'nin aldığı kararı protesto etti | Fotoğraf: Evrensel

Açıklamayı yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "DİSK'e bağlı şubelerimiz YSK'nin verdiği karara karşı tepki vermek için, demokrasinin katline sessiz kalmayacağızı göstermek için biraradayız. YSK'nin aldığı karar, DİSK bölge temsilciliği ve yönetim kurulu tarafından yok hükmündedir. 6 Mayıs ikinci defa tarihe bir kara leke olarak geçmiştir. Birincisi Denizler'in idam edildiği gün ve aksamüzeri de hukukun katledildiği gündür. Biz izmir'den kıdem tazminatına el uzatan, bes'i zorunlu olarak bize dayatan, örgütlenme önünde engel olamaya çalışan AKP iktidarına Haziran'da dur diyecegiz. Yok olan demokrasiyi yeniden kurmak adına her şey çok güzel olacak diye sesleniyoruz" dedi.

Önümüzdeki seçimde tüm üyelerle ve yönetim kurulu ile birlikte İstanbul'da sokak sokak demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini söyleyen Sarı, "Demokrasi işçinin ekmeği, halkın umududur. Çok ses, çok renk ve tek yürek olmak için İstanbul'da olacağız" diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)