TÜPRAŞ işçileri, Petrol-İş’in iradelerinin arkasında durmasını istiyor

Tüpraş’ta ara bulucu görüşmelerinden önce Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı ve genel merkez yöneticilerine bir kez daha işçinin iradesinin arkasında durma çağrısı yapıldı. İşçiler, sendika merkezinin ısrarla bu yönde açıklama yapmamasının patronları güçlendirdiğine dikkat çekti.

Ravago sözleşmesinin son oturumundan dönen Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, Ravago işçileri, Gebze Şube yöneticileri ve temsilcileriyle birlikte başarılı bir sözleşme süreci yürüttüklerini ve kazanımla sonuçlandığını söyledi. Daha sonra TÜPRAŞ’taki sözleşme sürecine değinen Oktay, Genel Başkan Ali Ufuk Yaşar ve genel merkezi yöneticilerine yaptıkları çağrıyı yineleyerek “Hâlâ bir açıklama yapmadılar. Bu pazartesi son ara bulucu toplantısı olacak ve bizler dört şube yönetimi ve TÜPRAŞ işçileri olarak kararlı mücadelemizi yürütüyoruz. Aynı kararlılığı genel merkez yöneticilerinden de bekliyoruz. O masaya üyesi olduğu işçilerin iradesinin arkasında durarak bizlerle birlikte oturması gerekiyor. Sendikamızın Merkez Yönetim Kurulundan işçilerin iradesinin ve aldığı kararların arkasında olduğunu açıklamalarını istiyoruz. Bu açıklama bizleri daha da güçlendirecek” dedi. Oktay Batman, Kırıkkale, İzmit ve Aliağa işçileri olarak son haftanın planını yapacaklarını duyurdu.

KRİTİK HAFTAYA GİRİLİYOR

Son ara bulucu görüşmenin ardından gelecek hafta kritik önemde. Zira TÜPRAŞ işçileri haftada birkaç gün olarak başladıkları eylemlerine, haftanın her günü rafineri önünde tam gün eylem yaparak devam etti. Pazartesi günü gerçekleşecek görüşmelerden sonuç alınamazsa işçilerin fabrikaya kapanarak eylemlerine devam etmesi bekleniyor.

İşçiler sendika genel merkezinin işçilerle ve şubelerle birlikte olduğunu dile getiren bir açıklama yapmamasının TÜPRAŞ patronunun elini güçlendirdiğini, genel başkan ve yönetimin işçilerle birlikte hareket ederek işçilerin kararlarına sahip çıkması gerektiğini söylüyor.

Petrol- İş İzmit Şube Başkanı Salih Akduman da önceki gün Aliağa’da yaptığı açıklamada KİPLAS bu kadar baskıcı davranırken, sendika genel merkez yöneticilerinin onlarla aynı karede poz vermesini eleştirmişti.

TÜPRAŞ YÖNETİMİ İLLA FACİA OLMASINI MI BEKLİYOR?

TÜPRAŞ’ta işverenin uzlaşmaya yanaşmaması üzerine uzayan TİS görüşmeleri nedeniyle mağdur olduklarını belirten tanker şoförleri isyan etti.

Aliağa’nın yerel haber kanalı olan Medyatik Kanal’a açıklamalarda bulunan Aliağa Tanker Garajındaki şoförler, gündüz saatlerinde dolum yapılmadığı için bütün gün garajda boş beklediklerini, akşam dolum yapıldıktan sonra ise yüklerini yetiştirmek için uykusuz bir vaziyette yola çıkmak zorunda olduklarını belirterek şunları söyledi: “Kimimiz Antalya’dan kimimiz Diyarbakır’dan, kimimiz Ankara’dan kimimiz Antep’ten dolum için buraya geliyoruz. Ancak gündüz eylem olduğu için dolum yapamıyoruz. Akşam saat 17.00’de dolum yapılıyor. Ama bu sefer de tehlikeli madde taşıdığımız için İzmir trafiğine sokulmuyoruz. Bütün gün burada dolum yapmak için bekliyor sonra akşam saatinde uykusuz bir vaziyette çoğu zaman 8-10 saat kesintisiz tanker kullanıyoruz. Çünkü yüklediğimiz gazı zamanında yerine ulaştırmamız gerekiyor. Bunun içinde hız yapmak zorunda kalıyoruz. Faciaya sebep olacak bir kaza yaşamamız an meselesi... İlla bunu mu istiyorlar? Biz TÜPRAŞ işçisini destekliyoruz. Ama bizim bu sorunumuza yöneticiler acilen bir çözüm bulmalı. Birçoğumuz çocuklarından uzakta 15 gündür burada tankerlerde yatıp kalkıyor. Halimiz gerçekten perişan. Böyle giderse biz de kara yollarında kontak kapatıp eylem yapacağız.”

RAVAGO’DA BİRLİK KAZANIM GETİRDİ

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay önceki gün Ravago iş yerinde imzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi verdi. Ravago genel merkezi, sözleşme masasına KİPLAS gözcülüğünde oturmasına rağmen sözleşmeyi KİPLAS’tan ayrı hareket ederek imzaladı. Başkanlığını PETKİM İK Genel Müdür Yardımcısı Levent Kocagül’ün yaptığı KİPLAS işçi düşmanlığı ile biliniyor ve TÜPRAŞ sözleşmesini de Koç Holding adına yine KİPLAS yürütüyor.

Oktay “Ravago işyerimizin sözleşmesini dün bağıtladık. Birinci yıl zammı yüzde 36.8 olarak belirlendi. Sosyal haklarda yüzde 20 ila 45 arasında bir artış sağladık. Yeni kazanımlarımız oldu. Petrol-İş Sendikasının bu dönem 40 civarında toplu iş sözleşmesi vardı. İmzalanan TİS içerisinde en iyilerinden diyebiliriz. Ayrıca orada zamdan daha önemli 7-8 aydır yürüttüğümüz iş değerlendirmesi çalışmamız vardı. İşverenin itirazları vardı ama yapılan o çalışma bizim taleplerimiz doğrultusunda kabul edildi. Artık o işyerlerimizde de bir ücret skalası var” dedi.

Ravago sözleşmesini Petrol-İş Gebze Şubesiyle birlikte yürüttüklerini söyleyen Oktay, şöyle devam etti: “Bu işlerde birlik önemlidir. Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz’e ve yönetimine de birlikte yürüttüğümüz bu müzakereyi iyi bir sonuçla bağıtladığımız ve ortak hareket ettiğimiz için teşekkür ederim.” (İzmir/EVRENSEL)