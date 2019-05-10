Ege Üniversitesinde sergilenecek resimler "müstehcen" bulundu!

Ege Üniversitesinde düzenlenecek resim sergisi için öğrenciler tarafından çizilen iki eser, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından "müstehcen" bulundu. Kurum, resimlerin sergiye kabul edilmesi için sırt dekoltelerinin kapatılmasını şart koştu.

egedebirgün.com’dan Arda Özarda’nın haberine göre, "müstehcen" bulunan ve yasaklanan iki resim için öğrenciler SKS'ye itiraz dilekçesi yazarak resimlerin sergide yer alması gerektiğini savundu.

Daha önceki dönemlerde de denetlemenin olduğunu ifade eden öğrenciler, bu tarz sansür ya da yasaklarla karşılaşılmadığının altını çizdi.

Sansürlenen çalışmalar, birinin sırtı görünen iki figürün birbirine sarıldığı bir çizim ile yine sırtı görünen başka bir kadın figürünün çiziminden ibaret.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DE ÖĞRENCİLERE RESİMLERİNİ KAZITMIŞTI

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü de geçtiğimiz şubat ayında, Yeni Akit'te yer alan "Sanat adı altında rezalet" başlıklı haberden sonra "teşhircilik, çocuk ve kadın bedeninin sergilenmesi" gerekçesiyle öğrencilere reprodüksiyon eserlerini kazıtmıştı.

Yıldız Teknik Üniversitesinde sanata rektörlük sansürü