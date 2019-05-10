SES: Ebe ve Hemşireler Günü'nde de taleplerimizde ısrarcıyız

SES Aksaray ve Bakırköy Şubesi üye ve yöneticileri, Ebe ve Hemşireler Haftası dolayısıyla basın açıklaması yaptı. AKP’nin uyguladığı politikalar nedeniyle ebe ve hemşirelerin mesleki özelliklerinin yok sayıldığı ve sorunların daha da büyüdüğü vurgulanan açıklamalarda, kuralsız angarya çalışmaya da dikkat çekildi.

SES Aksaray Şubesi'nin Samatya'da yaptığı basın açıklamasında söz alan SES Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol, "Hastanenin içerisine girdiğiniz andan çıktığınız ana kadar sağlık hizmetinin merkezinde olan ebe ve hemşirelerin haftasını kutlamak için buluştuk. Ama ne yazık ki yıllardır devam eden sorunlar artarak devam ediyor. Bugünkü toplantımızda da yine meslek grubunun ana gövdesini oluşturan kadın çalışan arkadaşların özellik kreş meselesi üzerinden basın açıklamamız yapacağız. 7 gün 24 saat boyunca hizmet veren bu hastanelerde gündüz hizmet veren kreşler vardı. Biz de gece de hizmet vermelerini istiyorduk. Ancak gelinen süreçte geçmişte 80-90 lira olan kreş ücretleri geçmiş ayda 600, bu ayda ise 900 liraya çıkarıldı. Yanı başımızdaki özel bir kreşin ücreti 600-700 lira" diye konuştu.

"ANGARYA İŞLERE MECBUR BIRAKILDIK"

Ortak açıklamayı okuyan SES İşyeri Temsilcisi Emine Atar, şunları söyledi: "Öncelikle mesleği yardımcı sağlık personeli, ebelik mesleği de yardımcı sağlık çalışanı şeklinde tanımlanmıştır. Hekim odaklı çalışma sistemi ve meslek tanımlarımızın muğlaklaştırılması sonucunda ebe ve hemşireler sağlık alanında verilen her görevi ve angaryayı yapmaya mecbur bırakılmışlardır. Sağlık Bakanlığınca ebeliğin ve hemşireliğin mesleki bir tanımı yapılmış olsa da geçmişten beri görev, yetki ve sorumluluk sınırlarının belirlenmemesi esnek, kuralsız, angarya işlerle daha fazla yüz yüze bırakılmamıza neden olmuştur. Ebelik ve hemşirelik yasası yeniden düzenlenmeli, görev tanımlarımız muğlaklıktan kurtarılmalı, meslek sınırlarımız belirlenmelidir" diye konuştu.

"AĞIR İŞ YÜKÜ NEDENİYLE SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORUZ"

Ebe ve hemşirelerin ağır iş yükü nedeniyle sağlık sorunları yaşadıklarını, sosyal yaşama ve iş güvencesine dair önemli sorunları olduğuna dikkat çeken Atar, şöyle devam etti: "Sağlık hizmetinin sunumunda bu kadar önemli bir yer tutmasına rağmen, kamu kurumlarında yeterince ebe-hemşire kadro açılmamaktadır. Bu az sayıda personelle çok iş yapma, iş yükü demektir ve temel sorunlarımızın başında gelmektedir. Bu sorunların çözümü açısından personel eksikliğinin güvenceli-kadrolu istihdam politikası ile giderilmesi en önemli taleplerimizdendir. Ancak hükümet sağlık emekçilerinin iş güvencesi ile ilgili sorunlarını çözmek bir yana, güvencesizliği yaygınlaştırmaya devam etmektedir. Vekil, 4/C’li istihdam edilen veya aile sağlığı merkezlerinde kamu dışı aile sağlığı çalışanı olarak çalışan biz ebe-hemşirelerin, kadro ve güvence beklentisi 2020-2021 toplusözleşmesinde mutlaka karşılanmalıdır."

"TEMEL ÜCRET EN AZ 6 BİN 500 TL OLSUN"

Atar şöyle devam etti: "ASM, TSM özel ve kamu hastanelerinde emek veren biz ebe ve hemşireler, iş ve gelir güvencesizliği, yoğun nöbetler, düşük ücret, riskli çalışma koşulları, performans sistemi, toplam kalite yönetimi anlayışı, emekliliğe yansımayan ek ödemeler ve ek ödemelerin hastane yöneticilerinin insafına bırakılması sorunları ile boğuşuyoruz. Performansa dayalı ücretlendirmeden vazgeçilerek temel ücretin en az 6 bin 500 TL olması ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını istiyoruz. Sorunlarımızın bu kadar biriktiği ve iktidarın çözüm yönelik adım atmaktan imtina ettiği bu dönemde 5 Mayıs Ebeler günü ve 12 Mayıs Hemşireler günü mevcut koşulların değiştirilmesi ve taleplerimizin elde edilmesi yönünde kararlılığımızı ifade edeceğimiz günlerdir."

SES BAKIRKÖY ŞUBE: MÜCADELEDE KARARLIYIZ

Fotoğraf: Evrensel

SES Bakırköy Şubesi üyeleri de Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı.

AKP eliyle yürütülen sağlıkta dönüşüm programının ebe ve hemşirelerin mesleki özerkliklerini yok saydığını ve sorunlarını daha da büyüttüğünü vurgulayan SES Bakırköy Şube Eş Başkanı Nuran Güngör şunları söyledi: "Öncelikle hemşirelik mesleği yardımcı sağlık personeli, ebelik mesleği de yardımcı sağlık çalışanı şeklinde tanımlamıştır. Hekim odaklı çalışma sistemi ve meslek tanımlarımızın muğlaklaştırılması sonucunda ebe ve hemşireler sağlık alanında verilen her görevi ve angaryayı yapmaya mecbur bırakılmışlardır. Sağlık Bakanlığınca ebeliğin ve hemşireliğin mesleki bir tanımı yapılmış olsa da geçmişten beri görev, yetki ve sorumluluk sınırlarının belirlenmemesi esnek, kuralsız, angarya işlerle daha fazla yüz yüze bırakılmamıza neden olmuştur. Ebelik ve hemşirelik yasası yeniden düzenlenmeli- görev tanımlarımız muğlaklıktan kurtarılmalı- meslek sınırlarımız belirlenmelidir."

Güngör, sağlık emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:

Ebe ve hemşirelik mesleğindeki personel açığı güvenceli-kadrolu istihdam ile giderilmelidir.

KHK ile işlerine son verilen tüm sağlık ve sosyal emekçileri işlerine iade edilmelidir.

Ebelik ve hemşirelik mesleği ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Yıpranma payı yasası geçmiş yılları kapsayacak şekilde ve fiili çalışma şartı kaldırılarak yeniden düzenlenmelidir.

Ek ödemeler temel ücrete dahil edilmeli ve emekliliğe yansıtılmalıdır.

Esnek kuralsız çalışmaya karşı; iş güvencesi, can güvencesi, güvenceli çalışma koşulları sağlanmalıdır.

İş yerlerimizde maruz kaldığımız her türden riske karşı güvenceli ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır.

İşyerlerinde şiddet ve taciz çerçevesinde önleyici uygulamalar yaygınlaşmalı ve hukuki yardımdan kadro durumuna bakılmaksızın istisnasız tüm çalışanlar yararlandırılmalıdır.

Her iş yerinde 7 gün 24 saat açık, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde kreş hizmeti sunulmalıdır.

İşyerlerinde kadrolaşma ve baskıya son verilmelidir.

Şiddete karşı önlemler artırılmalıdır.

(İstanbul/EVRENSEL)

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