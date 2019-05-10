Menemen’de kitle örgütleri artan çocuk istismarlarını protesto etti

Çocuk istismarının ülkede gittikçe artmasına İzmir Menemen’den tepki geldi. Kitle örgütlerinin ve Menemen Belediyesinin birlikte düzenlediği açıklama Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda yapılırken, açıklamaya Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cin de katıldı.

KÖTÜ GİDİŞATA ‘DUR’ DEMEK İÇİN

Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, “Gün geçtikçe artan kadına yönelik zulüm ve şiddet ile çocuklara yönelik şiddet ve istismar haberleri Türkiye’nin içinde bulunduğu kötü gidişatın göstergesidir. Bu anlamda sivil toplum örgütleri ile beraber hareket edilmelidir. Biz, Menemen Belediyesi olarak bu kötü gidişata dur demek ve istismarların önüne geçmek için başta bölgemizde ardından ülkemizin tamamında toplumu bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağlayacağımıza söz veriyoruz. Menemen, kadına yönelik şiddet ve istismar konusunda maalesef üst sıralarda yer alıyor. Belediyecilik yalnızca fiziksel değişim ve yenilenme değildir, öncelikle toplumsal gelişim ve bu çirkin haberlerin azalması ve yok olması için başta eğitim olmak üzere toplumsal sağduyuyu bölgemize kazandırma çalışmaları başlatıyoruz” dedi.

Fotoğraf: Menemen Belediyesi

İMZALAR, TBMM’YE SUNULACAK

Basın açıklamasını okuyan Menemen Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Elif Orhan, TBMM’ye sunmak üzere imza kampanyası başlatıldığını belirterek, “Devletin çocukları, kadınları korumakla görevli olduğu kurumlarda dahi bu vakaların meydana gelmesi, bir kereden bir şey olmaz mantığının ürünüdür. Yakın zamanda ülkemizde yaşanan bu tür olaylarda istismarcıların neredeyse ödüllendirildiği, tutuksuz yargılanarak aramıza tekrar döndüklerinin de hep birlikte şahidiyiz. Bizleri yönetenler acil olarak kadınları, çocukları ve diğer canlıları koruyacak caydırıcı hukuksal tedbirleri almak zorundadır” dedi.

Menemenli demokrasi güçleri olarak, çocuklara yönelik yaşanan cinsel, fiziksel, zihinsel ve duygusal istismarın karşısında olduklarını ve olacaklarını vurgulayan Orhan, “Bu yönde devlet hukukunun ve yargısının yetersiz olduğunu istismarı normalleştiren, tecavüzcü ve mağduru evlendirmekle çözüm bulan, eften püften sebeplerle iyi hal indirimi yaptığı için yapanın yanına kar kaldığı bu anlayışın bir an önce değişmesi gerektiğini bizleri yönetenlere tekrar hatırlatmak istiyoruz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)