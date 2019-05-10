10 Ekim Ankara Katliamı'nın 43. ayı: Anıt kararı uygulansın

10 Ekim Ankara Katliamı'nda yaşamını yitirenler, katliamın 43. ayında Ankara Garı önünde anıldı. Katliamda yakınlarını kaybedenler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin gar önüne barış anıtı yapılması kararını uygulamasını istedi.

Katliamın gerçekleştiği saatte, 10.04'te yapılan açıklamanın ardından meydanda bulunan temsili anıta karanfiller bırakıldı. Katliamda yaşamını yitiren Dilan Sarıkaya ve Nevzat Sayan doğum günleri nedeniyle de anıldı. Aileler adına konuşan İshak Kocabıyık, adalet arayışlarının her yerde devam edeceğini ifade etti.

ANIT YAPILINCAYA KADAR PEŞİNİZDEN AYRILMAYACAĞIZ

Katliamdan hemen sonra verilen barış anıtı sözünün yerine getirilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yapan Kocabıyık, “Biz burada bir anıt olmasını, bir daha bu katliamların yaşanmamasının bir delili olarak istiyoruz. Bu ülkeye barış geleceğine olan inancımızın yerleştiğini görmek istiyoruz” dedi.

Gar önüne bir anıt yapılması ve meydanın adının Barış Meydanı olması kararının uygulanmasını isteyen Kocabıyık, "Uygulamazsanız elimiz sizin de yakanızdadır. Siz de o hukuksuzluğun bir parçasısınız. Burada bir anıt oluncaya kadar peşinizden ayrılmayacağız. Bu bizim kaybettiklerimize, arkadaşlarımıza ve barış isteyenlere karşı vazgeçilmez, ertelenmez bir görevimizdir. Bu görevimizin sorumluluğuyla her türlü gayreti yerine getireceğiz. İhtiyacımız olan barış, ihtiyacımız olan kardeşlik” diye konuştu.

"KATLİAMIN ARKASINDAKİ GÜÇLER HÂLÂ AÇIĞA ÇIKARILMADI"

Fotoğraf: Evrensel

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de katliamın arkasındaki güçlerin hâlâ açığa çıkarılmadığına işaret etti. Adalet ve hukukun hâlâ tesis edilmediğini vurgulayan Bozgeyik "Yakalanan IŞID'li çetecilerin ifadeleri, bu işin içinde devlet görevlilerinin de olduğunu açıkça belirtiyor. Bunları, mahkemede avukatlarımız delilleriyle de sunmasına rağmen bu katliama yol açanlar, maalesef yargı önüne çıkarılmadı. İşte bu yüzden öfkemiz büyük. Gerçek hukuk tesis edilinceye kadar bu öfkemiz devam edecek” dedi.

Bozgeyik, barış isteyen ve haklarını arayan Roboski Anneleri'nin, Cumartesi Anneleri'nin, cezaevlerinde açlık grevi yapanların annelerinin baskı ve şiddet gördüklerine değindi. Aynı zamanda barış çağrısında bulunan TTB ve KESK'e yönelik yargılamalara da dikkat çeken Bozgeyik, “Barış isteyenler olarak birleşik örgütlü mücadele ile devam edeceğiz” dedi.

Anmada katliamda yaşamlarını yitiren Dilan Sarıkaya ve Nevzat Sayan'ın doğum günleri kutlanırken temsili anıta karanfiller bırakıldı. (Ankara/EVRENSEL)

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