Dersim Hozat’ta sosyal medya paylaşımına tutuklama

Dersim'in Hozat ilçesinde sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Erol Çelik, “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde sosyal medya paylaşımları nedeniyle Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) üyesi Erol Çelik’in evine baskın yapıldı. Yaklaşık 4 saat boyunca evinde arama yapılan Çelik gözaltına alındı.

Bir gün gözaltında tutulan Çelik bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çelik’in evinde bulunan Deniz Gezmiş posteri, Yeni Demokrasi gazetesi ve 2011 yılına ait sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “terör örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Ayrıca evde bulunan CD ve bilgisayara el konuldu. (HABER MERKEZİ)