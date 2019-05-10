10 Mayıs 2019 13:03

"Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu için adalet istiyoruz"

Ekoloji örgütleri, yaşam alanı savunucuları Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu'nun öldürülmesinin ikinci yılında adalet çağrısı yaptı.

"Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu için adalet istiyoruz"

Fotoğraf: Kuzey Ormanları Savunması

    • Paylaş

    Özer AKDEMİR
    İzmir

    Yaşam alanı savunucuları Ali Ulvi Büyüknohutçu ve Aysin Büyüknohutçu'nun Antalya Finike'de bir kiralık katil tarafından öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçti. 9 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen cinayetin üzerinden geçen sürede katil zanlısının cezaevinde şüpheli intiharı ve kendisine yardım ettiği ileri sürülen eşinin tahliye edilmesi, davanın üstünün kapatılması endişesini çoğalttı. Ekoloji örgütleri ve yaşam alanı savunucuları yaptıkları eylemler ve açıklamalarla cinayeti unutturmamakta kararlı olduklarını vurguladılar ve adalet talebini dile getirdiler. Öte yandan çiftin çocuklarının tehdit edildiğine dikkat çekildi.

    EKOLOJİ BİRLİĞİ: BU PLANLI KATLİAM CEZASIZ MI KALACAK?

    Ekoloji Birliği bileşenlerinin cinayetin ikinci yılında ülkenin değişik yerlerinde basın açıklamaları yaptı. Büyüknohutçu çiftinin doğayı ve yaşamı korumak için verdikleri mücadelenin anlatıldığı açıklamalarda cinayetlere giden sürece dair bilgiler yer aldı. Yargılamada tutuklu kimsenin kalmadığının belirtildiği basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

    "Adım adım üstü örtülmeye çalışılan bu cinayetler, yaşam savunucularına yönelik planlı katliamın cezasız bırakılacağı ihtimalini güçlendiriyor. Ancak bizler, Ali-Aysin Büyüknohutçu çiftinin yol arkadaşları olarak bu cinayetlerin arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılması çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

    "GÖZLERİNİ KIRPMADAN CİNAYET İŞLEYEBİLİYOR"

    Doğayı ve yaşamı yağmalayanların egemen güçler tarafından kayırıldıklarını, korunup kollandıklarını belirten Ekoloji Birliği, rant uğruna yapılanlara yasal zemin hazırlandığını vurguladı.

    Açıklamada, Büyüknohutçu cinayetleri ile bu güçlerin kendilerine karşı mücadele edenlere karşı ne denli acımasız olabileceklerinin ve gerekirse gözlerini kırpmadan insanları öldürebileceklerinin görüldüğünü ifade etti.

    ALAKIR'A DİKKAT!

    2005 yılında Karadeniz sahil yoluna karşı mücadele eden Avukat Cihan Eren’in öldürülmesini de hatırlatan Ekoloji Birliği, Alakır Vadisi’nin korunması için mücadele eden Birkan ve Tuğba çiftine yönelik HES şirketlerinin tehditlerine de dikkat çekti.

    Alakır’da HES karşıtlarına ‘bacaklarını kırarız’ tehdidi

    Alakır’da HES karşıtlarına ‘bacaklarını kırarız’ tehdidi

    KUŞADASI'NDA TAŞ OCAĞININ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

    Fotoğraf: Nazlı Deniz Kuruoğlu

    Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yakınındaki bir taşocağı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti anıldı.

    Ekoloji Birliği ile ilgili kısa bir tanıtımın ardından hazırlanan ortak metni Söke Çep'ten Ali Makal okudu. "Ormanlar yaşamın sigortasıdır", "Ormanlar hepimizin onu koruyalım" dövizlerinin açıldığı basın açıklamasına Ekoloji Birliği bileşenleri Söke Çep, AYÇEP ve Kuşadası Çep'in yanı sıra TEMA ve Kuşadası Kent Konseyi'nden yaşam savunucuları katıldılar.

    SAMSUN KOCADAĞ'DA EYLEM: MÜCADELEYİ HEPBİRLİKTE YÜKSELTECEĞİZ

    Fotoğraf: SAMÇEP

    Ekoloji Birliği bileşeni Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) da Ali-Aysin Büyüknohutçu çifti anması için Altınkum ilçesi Kocadağ Çamlıyazı köyü yakınındaki taş ocağının önünde bir basın açıklaması yaptı. Ekoloji Birliği Yürütme Kurulu üyesi ve SAMÇEP Dönem Sözcüsü Mehmet Özdağ tarafından okunan basın açıklamasında Samsun yerelindeki taş ocağı sorunlarına dikkat çekildi.

    Samsunda 200’e yakın taş ocağı bulunduğunu ve bunların 20’sinin faal olduğunun tahmin edildiğini belirten Özdağ, "Kocadağ’da ise 6 adet ruhsatlı işletme mevcut. Kocadağ 2000’li yılların başlarına kadar ormanlık alanları ile Samsun’un oksijen deposu olarak biliniyordu. Şu anda taş ocaklarının yarattığı ekolojik yıkımla, açılan devasa çukurları, ağaçsız çorak tepeleri, ağır iş makinelerinin ve hafriyat kamyonlarının köstebek yuvasına çevirdiği yolları ve her an kaza riski taşıyan trafiğiyle yaşanmaz hale getirilen bir yer olmuştur" dedi.

    Yasal kılıflarla korunan, siyaseten kollanan şirketlerin ise kendilerine karşı mücadele edenlere karşı ne denli acımasız olabileceklerinin Ali-Aysin cinayetleri ile görüldüğünü ifade eden Özdağ, "Sonuçta ekolojik yıkıma sebebiyet verenlerin tek tek kişiler ya da kurumlar olmadığının, bütün bunların kaynağının kapitalizmin kar hırsına bağlı olduğunun bilincindeyiz. Mücadelemizi hep birlikte yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

    Büyüknohutçu çifti cinayeti dört nala kapatılmaya gidiyor

    Büyüknohutçu çifti cinayeti dört nala kapatılmaya gidiyor

    KOS: ADALET İSTİYORUZ, MUTLAKA KAZANACAĞIZ

    Fotoğraf: Kuzey Ormanları Savunması

    Kuzey Ormanları Savunması (KOS) tarafından yapılan açıklamada da “Doğa için, Aysin ve Ali için adalet istiyoruz! Mutlaka alacağız!” denildi.

    Dava sürecinin takipçisi olunduğu belirtilen açıklamada “Henüz aydınlatılamamış bu cinayetin azmettiricilerini hepimiz tanıyoruz. Bu uğurda yaşanılanları ve onların bize yaşattırdığı güzellikleri her zaman hatırlıyor olacağız” ifadeleri kullanıldı.

    Ali ve Aysin’in mücadelesinin ve hukuki kazanımlarının, maden şirketlerinin çıkarlarını baltaladığı ifade edilen açıklamada şunlar ifade edildi:

    “Arkadaşlarımızın hayatlarını adadıkları yaşatma gayesine devam ediyoruz. Onların korkmadığı gibi bizler de doğayı talan edenlerden korkmuyoruz. Çünkü biliyoruz, doğa her zaman kendinin olanı geri alır. Türkiye’nin bugünkü ekonomik sorunlarında büyük payı olan, beton ekonomisine taş yetiştirmek uğruna ülke topraklarını delik deşik eden, İstanbul’un nefesi Kuzey Ormanları’na rant uğruna hançer saplayan 3. havaalanı ve 3. köprü gibi doğa katil mega projelere malzeme sağlamak için ta Tekirdağ’ın köylerine kadar Trakya topraklarını talan eden şirketlere sesleniyoruz: Elinizi doğamızdan çekin! Yeşili, doğayı, ağacı, suyu, hayvanı ve insanı katledenler, dünyaya karşı bu ihanet suçunu işleyenler bilsinler ki; yaşamı savunmak için el ele verdiğimiz mücadelemizi sürdüreceğiz. Ali’yi, Aysin’i, Avukat Cihan Eren’i ve yaşamı savunurken yaşamlarını yitiren dostlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız.”

    MASSİVE ATTACK KONSERİNDE BÜYÜKNOHUTÇU ÇİFTİNİN ADLARI SAHNEYE YANSITILDI

    Öte yandan Massive Attack müzik grubunun Meksika konserinde sahneye yansıtılan doğayı savunurken katledilenlerin isimlerini arasında Ali ve Aysin Büyüknohutçu çifti de yer aldı. Konserde ayrıca Alakır mücadelesinden Tuğba Günal - Birhan Erkutlu çiftinin fotoğrafları da ekrana yansıtıldı.

    Öldürülen çevreci Büyüknohutçu çifti için park açıldı

    Öldürülen çevreci Büyüknohutçu çifti için park açıldı

    NE OLMUŞTU?

    Fotoğraf: Facebook

    Finike’de Taşocakları ile Mücadele Platformu sözcülüğü yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu 9 Mayıs 2017 tarihinde evlerinde kiralık bir katil tarafından katledilmişti. Özellikle Finike yöresindeki taş ve mermer ocaklarının yarattığı doğa tahribatına karşı yıllarca hukuki bir mücadele yürüten Büyüknohutçu çifti, bu nedenle çeşitli kereler tehdit edilmişlerdi.

    KİRALIK KATİL SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ

    Çiftin Finike Kızılcık Yaylasında bulunan yazlıklarında silahla vurulup öldürülmelerinden kısa bir süre sonra yakalanan katil zanlısı Ali Yamuç ifadesinde çiftin öldürülmesi için mermer ocağında çalışan "Çirkin" lakaplı birinin kendisine 50 bin lira teklif ettiğini, bu paranın da 3 bin lirasını verdiğini itiraf etmişti.

    ŞÜPHELİ İNTİHAR

    Tutuklanıp Elmalı Cezaevi'ne konulan katil zanlısının, buradan "güvenlik" gerekçesi ile sevk edildiği Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'de şüpheli intiharı birçok soruyu da beraberinde getirmişti. Katil Zanlısı Yamuç'un tutuklu eşinin de serbest bırakılmasının ardından cinayetlerle ilgili tutuklu sanık kalmazken, Büyüknohutçu'ların avukatları cinayetin örtbas edilmek istendiğini açıklamışlardı.

    BÜYÜKNOHUTÇU AİLESİ: "TEHDİT EDİLDİK, KANDIRILDIK..."

    Cinayetlerin üzerinden bir yıl geçtikten sonra Büyüknohutçu ailesinin çocukları tarafından sosyal medyada kendilerinin de tehdit edildikleri açıklandı. Aile adına açılan sosyal medya hesabında şu görüşler dile getirildi:

    "Trajik olaylara maruz kaldık, hainliğin en çirkin halini gördük, tedirgin edici tehditler aldık, tüm sevdiklerimizden ve desteğini aldığımız insanlardan uzaklaştırıldık, kandırıldık, davamızdan, medyadan uzak tutulduk".

    Öldürülen çevre savunucusu çiftin ailesi: Tehdit ediliyoruz

    Öldürülen çevre savunucusu çiftin ailesi: Tehdit ediliyoruz

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Bakırköy Cezaevi önüne yürümek isteyen anneler yine gözaltına alındı
    YAZARLAR
    Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Gordion düğümü mü?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    ABD, İran’da savaşa mı hazırlanıyor?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Zorbalık rejimi nedir? 23 Haziran neye gebe?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Tunus'ta mülteci teknesi battı: 50 mülteci yaşamını yitirdi
    Tunus'ta mülteci teknesi battı: 50 mülteci yaşamını yitirdi

    Tunus açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 50 mülteci yaşamını yitirdi. 16 mülteci kurtarıldı.

    TÜPRAŞ işçileri, Petrol-İş’in iradelerinin arkasında durmasını istiyor
    TÜPRAŞ işçileri, Petrol-İş’in iradelerinin arkasında durmasını istiyor

    TÜPRAŞ işçileri, Petrol-İş Genel Merkezinin aldıkları kararların arkasında durmasını istiyor.

    Kocaeli ve İzmir'de sendika ve odalardan YSK kararına tepki
    Kocaeli ve İzmir'de sendika ve odalardan YSK kararına tepki

    Kocaeli ve İzmir'de bir araya gelen sendikalar ve meslek odaları, YSK'nin İstanbul seçimlerine dair aldığı kararı protesto etti.

    Soma katliamında yaşamını yitirenlerin ailelerinden anma çağrısı
    Soma katliamında yaşamını yitirenlerin ailelerinden anma çağrısı

    Soma Katliamında hayatını kaybeden 301 madencinin yakınları, katliamın 5. yılında yapılacak anma için çağrı yaptı.

    İmamoğlu'dan Yıldırım'a yanıt: Aday olduğu için mağdur olmuş olabilir
    İmamoğlu'dan Yıldırım'a yanıt: Aday olduğu için mağdur olmuş olabilir

    Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Gerçekte mağdur olan benim" açıklamasına "Belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir" yanıtını verdi.

    Ankara Barosundan YSK’ye gönderme: Hukuksuzluğun tam da karşısındayız
    Ankara Barosundan YSK’ye gönderme: Hukuksuzluğun tam da karşısındayız

    Ankara Barosu eğitim binasına “Hukuksuzluğun tam da karşısındayız” yazılı pankart asıldı. Binanın tam karşısında YSK binası bulunuyor.

    Ege Üniversitesinde sergilenecek resimler "müstehcen" bulundu!
    Ege Üniversitesinde sergilenecek resimler "müstehcen" bulundu!

    Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrenciler tarafından çizilen iki eseri "müstehcen" buldu ve Ege Üniversitesindeki sergiden çıkardı.

    Danıştay kararına rağmen Ensar-MEB toplantısı yapıldı
    Danıştay kararına rağmen Ensar-MEB toplantısı yapıldı

    Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Ensar Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak 'Eğitime Destek Platformu' toplandı.

    Futbolda İngiltere kulüpleri bir ilke imza attı: Finallere Ada damgası
    Futbolda İngiltere kulüpleri bir ilke imza attı: Finallere Ada damgası
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    GÜNCELLENDİ
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
    Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Liverpool - Tottenham
    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Liverpool - Tottenham
    Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı
    Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı
    Çiğdem Toker: Örtülü ödenek harcaması 17.5 kat arttı
    Çiğdem Toker: Örtülü ödenek harcaması 17.5 kat arttı

    Sözcü yazarı Çiğdem Toker, 16 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örtülü ödenek harcamalarında 17.5 kat artış olduğunu yazdı.

    Öz İplik-İş: E-Devlet şifresini isteyen Atlas patronu suç işliyor
    Öz İplik-İş: E-Devlet şifresini isteyen Atlas patronu suç işliyor

    Adana’da bulunan Atlas Denimde patron işçilerden e-devlet şifresini istedi. Fabrikada örgütlenme çalışması yürüten Öz İplik-İş duruma tepki gösterdi.

    10 Ekim Ankara Katliamı'nın 43. ayı: Anıt kararı uygulansın
    10 Ekim Ankara Katliamı'nın 43. ayı: Anıt kararı uygulansın

    10 Ekim Ankara Katliamı'nın üzerinden 43 ay geçti. Katliamda yaşamını yitirenleri ananlar, anıt yapılması kararının uygulanmasını talep etti.

    Tehdit eden TARİŞ patronu, hapis cezası verilen işçiler!
    Tehdit eden TARİŞ patronu, hapis cezası verilen işçiler!

    DİSK Ege Bölge Temsilciliği, TARİŞ'te sendikalı olduğu için işten atılan 5 işçi ile 4 sendika yöneticisine verilen hapis cezasına tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul ve Diyarbakır'da mahpus annelerine saldırı
    İstanbul ve Diyarbakır'da mahpus annelerine saldırı

    Çocukları cezaevinde açlık grevinde olan annelerin yapmak istediği eylemler İstanbul Bakırköy ve Diyarbakır'da polis tarafından engellendi.

    Kurdaki yükselişi durdurmak için 1 milyar dolar döviz satışı yapıldı
    Kurdaki yükselişi durdurmak için 1 milyar dolar döviz satışı yapıldı

    6.25 liraya kadar yükselen doları doları düşürmek için kamu bankaları aracılığıyla 1 milyar dolardan fazla döviz satışı yapıldığı öne sürüldü.

    Danıştay Başkanı Zerrin Güngör: Yargıya yandaş eleştirisi yapılmamalı
    Danıştay Başkanı Zerrin Güngör: Yargıya yandaş eleştirisi yapılmamalı

    Daha önce Erdoğan karşısında cübbe iliklemeye çalışan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, yargıyı eleştirirken "yandaş" denilmemesini istedi.

    "Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu için adalet istiyoruz"
    "Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu için adalet istiyoruz"

    Ekoloji örgütleri, yaşam alanı savunucuları Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu'nun öldürülmesinin ikinci yılında adalet çağrısı yaptı.

    Türk-İş: Kıdemi bırak asıl sorunlara bak
    Türk-İş: Kıdemi bırak asıl sorunlara bak

    Kağıt Atık Toplayıcıları Derneği üyeleri ile iftarda bir araya gelen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kıdem tazminatımıza dokunmayın" dedi.

    Cezaevlerinde 15 kişilik ikinci grup ölüm orucuna başladı
    Cezaevlerinde 15 kişilik ikinci grup ölüm orucuna başladı

    Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle cezaevlerinde 15 kişilik ikinci grup ölüm orucuna başladı.

    Açlık grevindeki mahpusların anneleri, Anneler Günü'nde sokakta olacak
    Açlık grevindeki mahpusların anneleri, Anneler Günü'nde sokakta olacak

    Çocukları cezaevinde açlık grevinde olan anneler, Anneler Günü'nde barış ve tecridin sona ermesi talepleriyle sokakta olacak.

    İdlib’de cihatçılardan ortak operasyon odası
    İdlib’de cihatçılardan ortak operasyon odası

    Suriye'de İdlib vilayetindeki cihatçılar, Suriye ordusuna karşı "Şam'ın Fethi" adlı ortak bir operasyon odası oluşturdu.

    Iğdır'daki saldırıda bir asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı
    Iğdır'daki saldırıda bir asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı

    Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen saldırıda bir asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı.

    İşyerine kilitlediği çocuğa istismar şüphelisi serbest bırakıldı
    İşyerine kilitlediği çocuğa istismar şüphelisi serbest bırakıldı

    Antalya'da 1'i kız, 2 çocuğu işyerine kilitleyip cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.F. serbest bırakıldı.

    Yüksek yargıda Erdoğan’ı sevindirenlere kıyak emeklilik!
    Yüksek yargıda Erdoğan’ı sevindirenlere kıyak emeklilik!

    Yargıda Erdoğan'ın lehine verilen şaibeli kararlara imza atmanın bir ödülü var mı? Halk Ekmek'in iki yöneticisi bu soruyu akıllara getiriyor.

    Venezuela'da sağcı lider Juan Guaido, halkı yeniden sokağa çağırdı
    Venezuela'da sağcı lider Juan Guaido, halkı yeniden sokağa çağırdı

    Darbe çağrısı başarısız olan ABD destekli sağcı lider Juan Guaido, takipçilerini yarın saat 10.00'da sokağa çıkmaya çağırdı.