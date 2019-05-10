İstanbul ve Diyarbakır'da mahpus annelerine saldırı

Çocukları cezaevlerinde Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevinde olan annelerin Diyarbakır ve İstanbul Bakırköy'de yapmak istedikleri eylemler polis tarafından engellendi. Annelere, avukatlara ve vekillere saldıran biber gazı ve tazyikli suyla saldıran polis çok sayıda anneyi gözaltına aldı.

BAKIRKÖY

İstanbul Bakırköy Cezaevi önünde çocukları için bir araya gelen barış anneleri gözaltına alındı. Cezaevine doğru yürümek isteyen annelere polis engel oldu.

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için açlık grevine başlayan tutukluların anneleri, Bakırköy Cezaevi önüne yürümek istedi.

Yüyüyüşe engel olan polis anneleri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Haber Ajansı Muhabiri İrfan Tunççelik de bulunuyor.

HDP Milletvekili Serpil Kemalbay'ın polisle konuşarak engellemenin anayasaya aykırı olduğunu belirtmesi gözaltılara engel olamadı. Polisler tek bir uyarı yaptıktan sonra bütün anneleri gözaltına aldı. (İstanbul/EVRENSEL)

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi avukatlar ve çocukları cezaevinde açlık grevinde olan anneler, Koşuyolu Parkı'ndaki İnsan Hakları Anıt'ı önünde açıklamak yapmak istedi.

Fotoğraf: Orhan Kurul/EVRENSEL

Polis; HDP milletvekilleri Saliha Aydeniz, Remziye Tosun ve Semra Güzel'in de aralarında bulunduğu kitleye, Valilik kararından nedeniyle açıklamanın anıt önünde yapılmayacağını söyledi.

Bunun üzerine Batıkent Kavşağı'na yürüyüp TUAY-DER binası önünde açıklama yapmak isteyen kitleye saldıran polis; annelere, avukatlara ve vekillere biber gazı ile tazyikli su sıktı. Saldırıdan etkilenenler arasında Saliha Aydeniz de vardı.

Fotoğraf: Orhan Kurul/EVRENSEL

Tazyikli sudan etkilenen bir anne baygınlık geçirdi.

Gazetecilerin görüntü alması da engellenmek istendi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Fotoğraf: Orhan Kurul/EVRENSEL

Bakırköy'de mahpus aileleri ve avukatlar darbedilerek gözaltına alındı