Açlık grevindekilerin annelerine polis saldırısı

Çocukları cezaevlerinde Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevinde olan annelerin Diyarbakır, İstanbul Bakırköy, Ankara ve Adana'da yapmak istedikleri eylemler polis tarafından engellendi. Annelere, avukatlara ve vekillere saldıran biber gazı ve tazyikli suyla saldıran polis çok sayıda anneyi gözaltına aldı.

ANKARA

Fotoğraf: Evrensel

Ankara Kadın Platformu'nun çağrısıyla, açlık grevlerine dikkat çekmek için Kuğulu Park'ta yapılan eyleme polis saldırdı.

Eyleme, HDP milletvekilleri Tülay Hatimoğulları, Dilan Dirayet Taşdemir ile açlık grevinde olan tutukluların yakınları da katıldı. HDP’li vekiller polis saldırısına tepki gösterirken bir polis amirinin “Siz örgütün vekilisiniz, biz devletin polisiyiz” ifadesi dikkat çekti.

9 kişinin gözaltına alındığı eylemde polis parkın bazı noktalarını geçişe kapattı. Gözaltına alınanların isimleri ise şöyle; Bedriye Irmak, Ebru Özel, Şükriye Ercan, Newroz Şanlı Kırkaya, Betül Koca, Günay Demirbaş, Burcugül Çubuk, Deniz Akil ve barış annesi Gülistan Ozgan. (Ankara/EVRENSEL)

BAKIRKÖY

İstanbul Bakırköy Cezaevi önünde çocukları için bir araya gelen barış anneleri gözaltına alındı. Cezaevine doğru yürümek isteyen annelere polis engel oldu.

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için açlık grevine başlayan tutukluların anneleri, Bakırköy Cezaevi önüne yürümek istedi.

Yüyüyüşe engel olan polis anneleri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Haber Ajansı Muhabiri İrfan Tunççelik de bulunuyor.

HDP Milletvekili Serpil Kemalbay'ın polisle konuşarak engellemenin anayasaya aykırı olduğunu belirtmesi gözaltılara engel olamadı. Polisler tek bir uyarı yaptıktan sonra bütün anneleri gözaltına aldı. (İstanbul/EVRENSEL)

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR’DA ANNELERE POLİS MÜDAHALESİ

Diyarbakır’da tecridi protesto için açlık grevi yapan tutukluların durumuna dikkat çeken Barış Anneleri ve tutuklu yakınlarına Batıkent Kavşağı’nda polis müdahale etti.

Müdahale öncesi Batıkent Kavşağı’nda Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) adına açıklama yapan Gulan Çağın Kaleli, açlık grevindeki çocuklarının sesini duyurmak isteyen annelere karşı yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu ifade ederek açlık grevinde gelen kritik aşamaya dikkat çekerek iktidarın bu duruma karşı hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Yaşanan durumun ana muhalefetin de sessizliğinin de bir sonucu olduğunu ifade ederek “ Cezaevlerinde mahpusların, dışarıda annelerin ve bizlerin de defaatle altını çizdiğimiz husus; bu talebin son derece hukuki olduğudur! Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalara attığı imzaların gereğini yerine getirmesini hatırlatıyor ve yaşam hakkının kutsallığını savunduğumuzu, siyasi aktörlerinde bu meseleye aynı hassasiyetle yaklaşmaları gerektiğini belirtiyoruz. Sürecin geldiği aşama, iktidarın ve ana muhalefetin hukuki olan bu talebe kayıtsız kalmasının sonucu olduğunu hatırlatarak, daha fazla can kaybı olmadan ve çocuklarının seslerini duyurmak için çabalayan annelere yönelik devlet şiddetinin daha da pervasızlaşmasının önüne geçilerek ivedi bir şekilde adım atılması ve hukukun uygulanması için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

MÜDAHALEDE BİR ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Ardından annelerin “ Direne direne kazanacağız” sloganları ve zılgıtlar eşliğinde açıklamanın yapıldığı yerden ayrılmak üzere yürümesine polis müdahale etti. Tazyikli suyla yapılan müdahaleden HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz etkilenirken bir anne baygınlık geçirdi. Müdahalenin ardından anneler, sloganlarla TUAY-DER binası önüne geçtikten sonra dağıldılar. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Fotoğraf: Orhan Kurul/EVRENSEL

Fotoğraf: Orhan Kurul/EVRENSEL

Fotoğraf: Orhan Kurul/EVRENSEL

ANNELER: ÇOCUKLARIMIZ ÖLÜYOR ARTIK DUYARLI OLUN

Adana’da da çocukları açlık grevinde olan annelerin basın açıklaması engelledi. HDP İl Örgütü ile birlikte İnönü Parkı’nda tecridin kaldırılması, çocuklarının ölümünün engellenmesi için yapılmak istenen basın açıklamasına polis izin vermedi. Parkı Furkan Vakfı eylemi nedeniyle bariyerlerle kapatan Adana emniyeti HDP İl Örgütü’nün bulunduğu binanın girişini kalkanlarla kapattı.

Çocuklarının ölmemesi için basın açıklaması yapacaklarını söyleyen anneler polisin önlerini kapatmasına tepki gösterdi. Talepler kabul edilip çocukları açlık grevinden çıkana kadar eylemlere devam edeceklerini söyleyen anneler, “Çocuklarımız ölüyor artık duyarlı olun. Açıklamayı orda yapsak ne olacak. Anneyiz biz ciğerimiz yanıyor” dediler. Yolarını kesenlere seslenen anneler “Sizin çocuklarınız ölüm derecesinde olsa siz ne yapardınız? Böyle çember mi kuracaktınız? Sizin de anneleriniz var. Yeter” dediler.

​ Fotoğraf: Evrensel ​

“ÖLÜMLERDEN ADALET BAKANLIĞI SORUMLUDUR”

Polisin barikatı çekmemekte ısrar etmesi üzerine bazı anneler bina girişinde oturarak tepki gösterdi. Anneler adına basın açıklamasını okuyan Hediye Biter, Öcalan ile yapılan avukat görüşünün devamlılığının sağlanması ve bu görüşmelerin bir mutabakata kavuşması için Adalet Bakanlığı’na açıklama yapması için anneler olarak çağrıda bulunduklarını söyledi. Ölüm orucuna giren evlatları başta olmak üzere açlık grevlerini devam eden bütün tutsakların yaşamından Adalet Bakanı’nın sorumlu olduğunu dile getiren Biter, Adalet Bakanlığı’nı demokratik çözüm için Öcalan ile füzenli görüşmeler yapmaya çağırdı. (Adana/EVRENSEL)

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