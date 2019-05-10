Türk-İş: Kıdemi bırak asıl sorunlara bak

Sinan GÜLER

Ankara

Türk-İş, Kağıt Atık Toplayıcıları Derneği üyeleri ile Ankara’da iftar gerçekleştirdi. İftarda konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ülkenin asıl sorunlarıyla uğraşılması gerekirken kıdem tazminatıyla uğraşıldığını belirten Atalay, “Kıdem tazminatımıza dokunmayın” dedi.

Türk-İş, Kağıt Atık Toplayıcıları Derneği üyeleri ile birlikte Ankara Anadolu Hotels Downtown’da iftar programı düzenledi. İftara Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın yanı sıra Kağıt Atık Toplayacıları Derneği Başkanı Recep Karaman ve Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türk-İş’e bağlı sendikaların genel başkanları da katıldı. İftara katılması beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise başka bir iftar programına katılacağı için Türk-İş’in iftarına katılmadı. Sendika başkanları ve Türk-İş yöneticileri toplu bir şekilde oturmak yerine ayrı ayrı masalarda oturarak kağıt atık toplayıcıları ile iftar boyunca sohbet etti.

Kağıt Atık Toplayacıları Derneği Başkanı Recep Karaman | Fotoğraf: Evrensel

Yemekte Türk-İş Genel Başkanı Atalay’a teşekkür eden Kağıt Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, Türk-İş’in kağıt atık toplayıcılarını toplum nezdinde görünür kıldığını ve kendilerine itibar kazandırdığını söyledi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay | Fotoğraf: Evrensel

Karaman’dan sora konuşan Ergün Atalay ise, geçen yıl kağıt atık toplayıcıları ile yaptıkları iftar için “Bu yaşıma kadar yaptığım en iyi iftarlardan biri” ifadesini kullandı. Kağıt atık toplayıcılarının yoksulluk ile mücadelede ettiğini söyleyen Atalay, Ankara’da 15 bin atık toplayıcısı olduğunu belirterek sosyal güvence başta olmak üzere çeşitli sorunlarla mücadele ettiklerini ifade etti. Kıdem tazminatı tartışmalarına da değinen Atalay, kağıt atık toplayıcılarının yoksulluk içinde çalıştığını vurgulayarak ülkenin asıl sorunlarının bunlar olduğunu belirtti. Asıl sorunlarla uğraşılması gerekirken kıdem tazminatıyla uğraşıldığını ifade eden Atalay, “Kıdem tazminatımıza dokunmayın” dedi. Kağıt atık toplayıcılarının Türk-İş’in bir parçası olduğunu belirten Atalay, “Kısa zamanda sosyal güvenceye kavuşup bu masalara gene beraber yemek yeriz” diyerek sözlerini sonlandırdı.