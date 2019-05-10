Tabiat parkı olan Sera Gölü, HES ve kirlilik yüzünden bataklığa döndü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, Sera Deresi üzerine kurulu hidroelektrik santralinin (HES) su tutması ve azalan yağışlar nedeniyle suyun çekildiği Sera Gölü bataklığa dönüştü. 2010 yılında tabiat parkı ilan edilen Sera Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü balçıkla kaplanmış durumda ve Sera Deresi yatağına atılan çöpler de gölde kirliliğe sebep oluyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, azalan yağışlar ve hidroelektrik santralinin su tutması nedeniyle bataklığa dönüştü. Gölün balçıkla kaplanan yüzeyinde sivrisinekler üremeye başladı.

GÖLÜN YÜZEYİNDE SİNEKLER UÇUŞUYOR

Bölgede bulunan sosyal tesisin işletmeciliğini yapan Kaan Arda Öztürk, Demirören Haber Ajansından Selay Saykal'a verdiği röportajda Trabzon'un doğası ve güzellikleriyle tanındığını fakat gölün bataklığa dönüşen görüntüsü karşısında rahatsız olduklarını söyledi. Bu görüntünün kente yakışmadığını ifade eden Öztürk, "Buraya herkes dinlenmeye geliyor, rahatsız olduktan sonra burada sosyal tesis olmasının bir anlamı yok. Güneş olunca buralarda sinekler oluyor. Bu gölün kirliliğine kesin bir çözüm bulunmalı" dedi.

Sera Gölü'nü görmeye geldiğini anlatan Ahmet Bayrak adlı yurttaş ise "Suyun bu kadar çekildiğini ilk defa görüyorum. Daha önce geldiğim zamanlarda su seviyesi yüksekti. Bataklık haline dönüşürse sineklerin olması doğaldır. Şu anda turizm sezonunun başındayız. Bu bataklığın çözüme kavuşturularak düzeltilmesi uygun olur" diyerek önlem alınmasını istedi.

DHA'da yer alan haberde ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, Sera Gölü'ndeki soruna kalıcı çözüm için çalışma yürüttüğü bilgisi verildi.

HEYELANLA OLUŞAN DOĞAL GÜZELLİK

Göl, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950 Salı günü Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştu. Bu kopmalar vadide derin uçurumların oluşmasına neden oldu ve kopmaların olduğu gün küçük çapta yerel bir deprem yaşandı. Göl 18 günde tam halini aldı ve yöre halkı bizzat bir gölün oluşumuna tanıklık etti. Bölgede popüler bir turizm merkezi olan göl, Trabzon'a 10 kilometre, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafede yer alıyor. (HABER MERKEZİ)