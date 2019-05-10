10 Mayıs 2019 10:38

Iğdır'daki saldırıda bir asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen saldırıda bir asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı.

Iğdır'daki saldırıda bir asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı

Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

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    Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen saldırıda bir asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

    AA'nın haberine göre sabah saatlerinde Dilucu bölgesinde el yapımı patlayıcının da kullanıldığı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 askerden biri hayatını kaybetti.

    Yaralı diğer asker ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Bölgede operasyon başlatıldı. (HABER MERKEZİ)

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