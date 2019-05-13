İşyerine kilitlediği 2 çocuğu istismar eden şüpheli tutuklandı

Antalya'da 2 çocuğu, işyerine kilitleyip cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 9 Mayıs'ta gözaltına alınıp serbest bırakılan M.F. bugün tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde telekomünikasyon bayiliği yapan M.F. adlı kişi, iddiaya göre işyerine farklı zamanlarda çağırdığı S.D. (16) adlı erkek çocuk ile kız çocuğu F.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından çocuklardan S.D., polise başvurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu ekiplerinin ifadesine başvurduğu S.D., M.F.'nin kendisini dükkana kilitleyip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. S.D. ayrıca, M.F.'nin işyerinde F.N.K. adlı kız çocuğuna da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Fotoğraf: DHA

KAYIP ÇOCUK İŞYERİNDE KİLİTLİ BULUNDU

S.D.'nin ifadesi üzerine polis ekipleri, geçen 6 Mayıs'ta işyerine operasyon düzenledi. Baskında, kepenk arasından işyerini inceleyen polis, F.N.K.'nin içeride kilitli olduğunu tespit etti. Bu sırada işyerine gelen M.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin kepengi açmasıyla F.N.K. kurtarıldı. Hakkında kayıp başvurusu olduğu belirlenen F.N.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosuna teslim edildi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

İşlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.F., ifadesinin ardından 9 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. M.F., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.F., savcının talimatı üzerine 13 Mayıs sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. M.F., polisteki ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. M.F., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (HABER MERKEZİ)

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