Yüksek yargıda Erdoğan’ı sevindirenlere kıyak emeklilik!

Kritik süreçlerde AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın lehine tartışmalı kararlar veren yüksek yargı mensupları emeklilik dönemlerinde nasıl ödüllendiriliyor? Sözcü’den Saygı Öztürk, bu soruya yanıt aradığı yazısında 2 önemli örneği okuyucularına aktardı. Yazıda ayrıca İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi kararında imzası olan Refik Eğri’nin Mersin seçimlerine itirazı reddettiği hatırlatıldı.

HALK EKMEK’TE İKİ YÜKSEK YARGI MENSUBU!

Bu isimlerden biri 2002 yılında Erdoğan’a TBMM yolunu açan Siirt'teki seçim iptali kararında imzası olan dönemin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Ahmet Hamdi Ünlü.

Saygı Öztürk, AKP’nin emeklilik döneminde Ünlü’yü “unutmadığını” belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek’in yönetim kurulu üyesi yapıldığını belirtiyor. Öztürk bununla ilgili “Hakimin, ekmekten, undan, şirket yönetiminden çok iyi anladığı için değil geçmişte aldığı karar nedeniyle böyle bir göreve getirildiği söyleniyordu” ifadesini kullanıyor.

Halk Ekmek yönetim kurulundaki bir başka isim Hakkı Manav. Erdoğan başbakanken Manav’ı bakanlık müsteşarlığına getirmek istemişti ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in vetosuna takılmıştı. Hakkı Manav, Yargıtay üyeliğine, YSK üyeliğine seçildi. Erdoğan’ın oğlunun nikah şahitliğini yaptı. 2014’te Mansur Yavaş’ın küçük bir farkla kaybettiği açıklanan şaibeli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı reddeden kararda Manav’ın imzası vardı. Manav’ın tüm bu çabaları emeklilik döneminde Halk Ekmek yöneticiliği kadrosuyla ödüllendirildi.

YSK ÜYESİ EĞRİ VE MERSİN İTİRAZININ REDDİ

Öztürk’ün yazısında değindiği üçüncü isim YSK Üyesi Hakim Refik Eğri. 2014’te Mersin’de Akdeniz 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan Eğri’nin, MHP’nin kazandığı 2014 seçimlerine yapılan itirazı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile görüştükten sonra reddettiği iddia edilen hakimlerin arasındaydı. Kararda imzası olan hakimler daha sonra bu görüşmeyi yalanladı. Refik Eğri’nin yükselişi ise devam etti. 2015’te Yargıtay üyesi oldu, sonra YSK üyeliğine getirildi. 31 Mart’ta İstanbul seçiminin iptal edilmesi yönünde oy kullanan isimlerden biri de Eğri’ydi. (MEDYA SERVİSİ)

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