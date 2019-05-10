Bursa'da mevsimlik tarım işçilerinin çadırda süren zorlu yaşamı

Urfa'dan tarlalarda çalışmak için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen tarım işçileri, kurdukları çadırlarda çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

Urfa'dan tarlalarda çalışmak için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen mevsimlik tarım işçileri, henüz okul çağında olmayan çocuklarıyla kurdukları çadırlarda yaşıyor. Günlük 50 liraya çalışan mevsimlik tarım işçileri, yemeklerini dışarıda kurdukları ocakta pişiriyor. İşçiler, duş ve diğer ihtiyaçlarını da yine açık alanda karşılamaya çalışıyor. DHA'ya konuşan işçiler, memleketlerindeki ailelerine para gönderebilmek için bu çileye katlandıklarını söyledi.

Fotoğraf: Yavuz Yılmaz/DHA

UZUN SAATLER ÇALIŞMANIN BEDELİ 50 TL

Urfa'dan gelip tarlalarda çalıştıklarını söyleyen Zekiye Arslan, "Astım hastasıyım, yine gidip çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz, 50 lira yevmiye alıyoruz" dedi.

İnegöl'e 6 aylık bebeği ile gelen Hasibe Kubacık ise "Mecburen çadırlarda çocuğumu bırakıp, tarlalarda çalışıyorum. Çok soğuk oluyor. Çadırda büyütmek zorundayım, durumumuz yok" dedi.

Fotoğraf: Yavuz Yılmaz/DHA

Salih Civelek de zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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