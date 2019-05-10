Venezuela'da sağcı lider Juan Guaido, halkı yeniden sokağa çağırdı

Venezuela'da 30 Nisan'da darbe çağrısı başarısız olan ABD destekli sağcı lider Juan Guaido, yarın tüm ülkede takipçilerini yine sokaklara çağırdı.

ABD'nin desteğiyle kendini geçici devlet başkanı ilan eden sağcı lider Juan Guaido, darbe girişiminde rol aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan AN Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano için tüm ülkede protesto eylemleri düzenleyeceklerini duyurdu. Caracas’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Guaido, "Paramiliter grupları silahlandıran bir rejimle mücadele ediyoruz ama bu bizi durdurmayacak. Yarın sabah 10.00’da tüm ülkede protesto gösterileri düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

SON ÇAĞRISINDA KATILIM DÜŞÜKTÜ

AA'nın aktardığında göre, Zambrano’nun darbe girişiminde rol aldığı gerekçesiyle Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) talimatıyla Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) tarafından gözaltına alındığını belirten Guaido, bunun "AN’ye darbe" olduğunu öne sürdü. Guaido, Venezuela hükümetinin 27 Nisan itibariyle resmen ayrıldığı Amerikan Devletleri Örgütünce (OAS) AN temsilcisi olarak Gustavo Tarre Briceno’yu bu bağlamda aradığını ve durumun OAS’de acilen ele alınmasını istediğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Zambrano'nun gözaltına alınmasına tepki göstermiş, serbest bırakılmaması halinde Venezuela hükümetine karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Guaido'nun başarısız askeri darbe girişimi denemesinden sonra yaptığı son sokak çağrısına katılımın düşük olduğu gözlemlenmişti.

BİR MİLLETVEKİLİ DAHA BÜYÜKELÇİLİĞE SIĞINDI

Öte yandan Venezuela’da başarısız darbe girişiminde rol aldığı için yargının hedefinde olan milletvekillerinden Americo De Grazia başkent Caracas’taki İtalya büyükelçisinin evine sığındı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) açtığı soruşturmalar ve Kurucu Meclisin (ANC) dokunulmazlıkları kaldırmasının ardından Caracas’taki büyükelçiliklere ve büyükelçilerin evlerine kaçmaya devam ediyor.

TSJ’nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediği ilk 7 milletvekili arasındaki Americo De Grazia, gözaltına alınmamak için İtalya büyükelçisinin evine sığındığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

De Grazia, "Uyuştucu kaçakçısı diktatörlüğün beni bir savaş ganimeti olarak almasına ve insanlığa karşı işlediği suçları için rehine olarak kullanmasına izin vermeyeceğim. İtalya’ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Venezuelalıları, darbe girişimin düzenlendiği Altamira Köprüsü'ne çağıran De Grazia, hukuki süreçten kurtulmak için Marianela Magallanes’in ardından İtalya büyükelçisinin evine sığınan 2. vekil oldu. TSJ’nin hedefindeki diğer vekil Richard Blanco da dün Caracas’taki Arjantin büyükelçisinin evine kaçmıştı.

İtalya ve Arjantin büyükelçilerinin evine sığınan 3 AN milletvekilinin yanı sıra, darbe girişimin kilit ismi Leopoldo Lopez de Caracas'taki İspanya büyükelçisinin evinde bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

Guaido, ABD’yi Venezuela’yı işgale çağırmayı sürdürüyor

Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi