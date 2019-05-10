Darbedilen avukatın Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediği tespit edildi
Avukat Sürenoğlu’nun Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediği tespit edildi. Korumalarının gerçeğe aykırı tutanak düzenlediği gerçeği ortaya çıkmış oldu.
Görsel, Avukat Kemal Aytaç'ın Twitter'da paylaştığı fotoğraftır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumaları tarafından darbedilen Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın talimatı üzerine bilirkişi raporu hazırlandı. Sürenoğlu’nun "Bir düğün için bu olur mu?" dediği ifade edilen bilirkişi raporunda, avukatın Erdoğan’a hakaret ettiğine ilişkin herhangi bir tespit yer almadı. Rapor, korumalar tarafından Sürenoğlu’na zorla imzalatılan ve hakaret iddiasını içeren tutanağı da yalanlamış oldu. Bu da korumaların gerçeğe aykırı tutanak düzenlediği gerçeğini ortaya çıkardı.
Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Demirören- Kalyoncu ailelerinin düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’nın önündeki yolun neden trafiğe kapatıldığını soran Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun korumalar tarafından araç içerisinde 1 buçuk saat darbedilip, Cumhurbaşkanı’na hakaretten ev hapsine alınmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Basın Savcılığı, Twitter’da yayımlanan olay anına ilişkin görüntüleri analiz için bilirkişiye gönderdi. Çıkan rapor, korumalar tarafından Sürenoğlu’na zorla imzalatılan ve hakaret iddiasını içeren tutanağı da yalanlamış oldu. Bu da korumaların gerçeğe aykırı tutanak düzenlediği gerçeğini ortaya çıkardı. (HABER MERKEZİ)
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