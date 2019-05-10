Nevşehir Belediye Başkanından İmamoğlu'ya destekçisi sanatçılara yasak
AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Ekrem İmamoğlu'ya destek veren sanatçıların Kapadokya'daki etkinliklerde yer alamayacağını söyledi.
Tarkan fotoğrafı: Hakkı Topçu/Wikimedia Commons (CC-BY 2.0)
Şahan Gökbakar fotoğrafı: Instagram paylaşımından ekran görüntüsü
Demet Akbağ, Gülben Ergen, Yılmaz Erdoğan, Gülse Birsel fotoğrafları Twitter hesaplarından alınmıştır.
AKP’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ekrem İmamoğlu’ya destek veren sanatçı ve ünlüleri fişledi. Arı, Twitter hesabından yayımladı ve söz konusu sanatçıların Kapadokya’daki etkinliklerde sahne alamayacaklarını söyledi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İmamoğlu’na destek veren sanatçılar için şu ifadeleri kullandı:
“Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan, Yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan 15Temmuz Hain Gecesinde ortalara çıkamamış, Berkin’leri her durumda anıp da Yasin’leri Eren’leri asla anmayan, Gezide çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan ve, Ülkenin bekası söz konusu olduğunda devamlı kaçak güreşmiş fakat YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilen Kendilerini sanatçı olarak addetip ‘milli ve manevi toplum öncülüğü’ rollerini hiçe sayan ‘şahısların’ bu dakikadan itibaren şehrimde tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen ‘kanaat özgürlüğüm’ çerçevesinde ilan ediyorum!..”
Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan,— Rasim ARI (@RasimAri50) 9 Mayıs 2019
Yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan
15Temmuz Hain Gecesinde ortalara çıkamamış,
Berkin'leri her durumda anıp da Yasin'leri Eren'leri asla anmayan,
Gezide çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan pic.twitter.com/QXTb5n6Kad
Arı’nın açıklamasına Twitter’da #kapadokyaboykot hashtag’i açılarak Nevşehir ve çevresindeki turistik faaliyetlerin boykot edilmesi çağrıları yapılmaya başladı. (HABER MERKEZİ)
Cumhurbaşkanlığı, Ekrem İmamoğlu'ya destek veren sanatçıları fişledi