Erdoğan: İstanbul seçimi için en doğru karar verilmiştir

Erdoğan, ATO Congresium'da Ankara'nın Enleri Ödül Töreni'ne katıldı, sanayici ve iş adamlarıyla iftarda bir araya geldi.

“SEÇİM İÇİN EN DOĞRU KARAR VERİLMİŞTİR”

Erdoğan YSK’nin İsanbul kararına ilişkin konuştu: Öncelikle burada yolsuzluk vardır, usulsüzlük vardır, dolayısıyla bunun yenilenmesi vardır. Şayet bu şaibeler ortaya çıkmamış olsaydı, CHP adayı tek bir farkla dahi seçimi kazanmış olsa başımızın üzerinde yeri var. Ama sandığın başındaki görevliden, sandıktan çıkan oyun kayıtlara geçirilmesine kadar her aşaması tartışılır hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir. Bundan dolayı bizler, 'Hukuk tecelli etmiştir' diyerek 7'ye 4 bu kararın verilmesinin neticesinde şimdi tekrar 23 Haziran için milletimize müracaat edeceğiz. Seçimin yenilenmesi kararına gerekçe teşkil eden konulardan biri sandık kurulu memur üyeleriyle ilgili usulsüzlükler, diğeri de oy sayım ve döküm cetvelleriyle ilgili eksikliklerdir. Sandık kurulu üyeleriyle ilgili hukuka aykırı işlemleri yapan ilçe seçim kurulu sorumluları için Yüksek Seçim Kurulu suç duyurusunda bulunmuştur, biz de bulunacağız. Zira bu usulsüzlükleri yapanların yanına bu kar kalmayacaktır."

Erdoğan, neden sadece büyükşehir belediye belediye başkanlığı seçimlerinin yenilendiğine dair de şunları söyledi: “Diyorlar ki 'Aynı zarftan çıkan ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık seçimleri niye yenilenmiyor da sadece büyükşehir için böyle bir karar alınıyor?' Çünkü bu 123 sandığın bulunduğu 26 ilçe tek tek ele alındığında oralarda YSK'nin tespit ettiği sorunlu sandıkların toplamının ilçe belediye başkanlıkları seçiminin yenilenmesi gerektirecek düzeyde olmadığı görülmektedir. Şayet bu ilçelerden herhangi birindeki oy farkı, söz konusu sandıklardan çıkacak oylardan değişebilecek bir rakamı bulsaydı hiç şüphesiz orada da seçimin yenilenmesi kararı verilecekti. Bu Maltepe'de de olabilirdi, Büyükçekmece'de de olabilirdi. Ama böyle bir durum ortaya çıkmamıştır. Diğer yandan Maltepe ve Büyükçekmece ilçe belediye başkanlıkları için farklı gerekçelerle yapılan itirazlarla ilgili süreç de YSK'ye kadar getirilmiştir."

KILIÇDAROĞLU'YA: DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILINCA DA AYNI TAVRI SERGİLEYECEK MİSİN?

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde oy veren YSK yelerinin adını tek okumasına da değinerek, Kılıçdaroğlu'ya dokunulmazlığının kaldırılması durumunda YSK üyelerine aynı tavrı sergileyip sergileyemeyeceğini sordu.

Erdoğan şöyle konuştu: “Belediye Başkan adaylarının İstanbul'daki 19 günlük döneminde yaptığını iddia ettiği ve tamamı yalan olan bir dizi icra saymıştır. CHP'nin başındaki zat da İstanbul'daki aday da bu işlerin öyle lafla olmadığını, usullere uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini bilmeyecek kadar gerçeklerden kopuk bir dünyada yaşıyorlar. Bu kişinin tek icraatı, mahkeme kararıyla durdurulan ve nereye götürüleceği belli olmayan belediye veri tabanının kopyalanması teşebbüsüdür, tek başarısı odur. (AA)