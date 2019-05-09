Öldürülen çevre savunucusu çiftin ailesi: Tehdit ediliyoruz

Antalya'nın Finike ilçesinde cinayete kurban giden, bölgede mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti, mezarları başında anıldı. Çiftin kızlarından Emine Büyüknohutçu, kendisinin ve kardeşlerinin ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

Finike ilçesi Gökçeyaka Mahallesi Kızılcık Yaylası Adala mevkisinde bir dağ evinde yaşayan Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017 tarihinde evlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Çift, öldürülmelerinin ikinci yıl dönümünde kızları ve aile yakınları tarafından Andızlı Mezarlığı'ndaki mezarları başında anıldı. Çiftin kızlarından Emine Büyüknohutçu, tehdit aldıklarını belirterek, cinayetin aydınlatılması için bugünden itibaren yeni bir süreç başlattıklarını açıkladı.

"KANDIRILDIK, KORKUTULDUK"

Twitter, Facebook ve Instagram'da 'Aliaysin Buyuknohutcu' ismiyle sosyal medya hesapları oluşturduklarını belirten Emine Büyüknohutçu, "İki senedir yaşadığımız bütün süreci, bize yaşatılan bütün kötü, trajik ve korku dolu süreçleri anlatacağımız, paylaşacağımız, henüz isim veremesek bile önemli noktalara değineceğimiz bir sosyal medya hesabı oluşturduk. Şu an bizim için bu çok önemli ve en sağlıklı bilgiyi kamuoyu bizden bu hesaplardan alacak. İstediğimiz tek şey bu hesapların yayılması, takibi ve yeniden bir kamuoyu oluşturulması. Çünkü bu davanın üstü kapatılmak isteniyor, iki sene boyunca biz de kandırıldık ve birçok yalana inandırıldık, korkutulduk, tehditler aldık, dünya kadar şey yaşadık ve hiçbirini açıklayamadık. Çünkü her açıklamak istediğimizde yeni sıkıntılar yaşatıldı bize. Dolayısıyla artık korkularımız yok ve sosyal medya hesaplarından yaşadığımız süreci, davanın gelişimini aktaracağız" diye konuştu.

EVİN ÖNÜNDE PLAKASIZ ARAÇLAR

Tehditlerle ilgili gerekli suç duyurularını yapacaklarını da açıklayan Büyüknohutçu, şunları söyledi:

"Dünya kadar tehdit alıyoruz. Hatta, 'kardeşlerini paçavra gibi önüne sereriz' diye tehdit telefonları geliyor. Dava her gündeme geldiğinde evimizin önüne plakasız araçlar yanaşıyor ve birtakım insanlar fotoğraflarımızı çekiyor. Bunlar en basitleri. Tabi ki belgelediğimiz tehditleri savcılık aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağız ve açıklayacağız. Artık zamanı geldi."

"BİZE SUSMAMIZ SÖYLENDİ"

Mahkeme süreçlerinin de çok sağlıklı geçmediğini belirten Büyüknohutçu, “Kamuoyuna mal olan birçok olay mahkeme süreçlerinde çok farklı aksettirildi. Çok farklı kayıtlara geçildi. 11 avukatın itirazına rağmen farklı yargılar geliştirildi. Biz konuşturulmadık mahkemede, herhangi bir görüşümüze de başvurulmadı. Üç kız kardeş olarak hiç ifade vermedik. İfadesi alınmasını istediğimiz insanların da ifadesinin alınmadığını biliyoruz. Bize susmamız söylendi, tehdit edildik, konuşturulmadık" dedi.

CİNAYET VE SONRASINDAKİ SÜREÇ

Finike ilçesi Gökçeyaka Mahallesi Kızılcık Yaylası'nda yaşayan Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017 tarihinde evlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan çiftin katil zanlısı Ali Yamuç, olaydan bir gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elmalı Cezaevi'nde bir süre yattıktan sonra Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Ali Yamuç, 20 Eylül 2017 tarihinde intihar etti. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava sürecinde, olaydan bir hafta sonra tutuklanan Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YAMUÇ'UN MEKTUBU GÜNDEM OLMUŞTU

Katil zanlısı Ali Yamuç, Elmalı Cezaevi'ndeyken ziyarete gelen eşine verdiği bir mektupta savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan 'Çirkin' lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL'sini ödediğini söylemişti. (HABER MERKEZİ)