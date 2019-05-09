Erdoğan’dan AB açıklaması: 6 kriter için kısa zamanda adım atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda konuştu. AB üyeliği ve vize serbestisine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın öne çıkan açıklamaları şunlar:

“AB'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacından daha fazladır. İnşallah toplantımızda AB ile ilişkilerimizin kapsamlı değerlendirmesini yaparak yol haritasını belirleyeceğiz.

Ülkemizden kaçan FETÖ militanlarının himayesinden darbeci askerlerinin korunmasına kadar demokrasiyle, dostlukla asla bağdaşmayan adımlar attılar. Pankartlarla şahsıma ölüm tehditlerinin yapıldığı utanç verici manzaralara şahit olduk.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi karar alma sürecini hızlandırmıştır. Sayın bakanlarımızdan reform irademizi somut adımlara çevirecek ve birlikte ilişkilerimize ivme kazandıracak çalışmalar bekliyorum. Biz AB'ye uyum kapsamında her adımı, vatandaşlarımızın iyiliği için attık. Gerekirse adına Kopenhag kriterleri değil, Ankara kriterleri der yola devam ederiz.

AB'nin vize serbestisi sağladığı diğer ülkelerle kıyas dahi kabul edilemeyecek düzeyde bulunduğumuz açıktır. Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız. Kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları en kısa zamanda atarak AB'nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz.” (HABER MERKEZİ)