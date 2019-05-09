Koç Holding ilk çeyrekte 779 milyon TL net kar elde etti

Koç Holding şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre Koç Holding, 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 34,3 milyar TL gelir, 779 milyon TL ana ortaklık payı net dönem karı elde etti.

"Koç Topluluğu olarak ilk çeyrekteki zorlu koşullara rağmen faaliyetlerimizi başarıyla sürdürdük, başarılı finansal sonuçlara ulaştık" diyen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "2019 yılının ilk çeyreğinde yaptığımız 1,5 milyar TL kombine yatırım ülkemize olan inancımızın en büyük göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun aktardığı uzun vadeli hedefler ise şöyle:

Tofaş'ın 2015 yılında 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirdiği ve Fiat'ın küresel modeli haline gelen Egea ailesinin 2024 yılına kadar üretimine karar verildi. Bu kapsamda 2020 sonuna kadar yaklaşık 225 milyon dolar yatırım yapılmasını öngörüyoruz.

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Tüpraş, ülkemizde tek seferde yapılan en büyük sanayi yatırımı olma özelliği taşıyan Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nde (RUP) geleceğe daha iyi hazırlanmak için bakım ve iyileştirme çalışmalarını başlattı.

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