10 Mayıs 2019 04:08

"Ramazan bereketiyle gelir ama bu ramazan öncekilere hiç benzemiyor"

Ramazan ayına girildiği bugünlerde Kayserili emekçiler mutfak masrafını 2018 ile karşılaştırarak yaşadıklarını Evrensel'e anlattı.

"Ramazan bereketiyle gelir ama bu ramazan öncekilere hiç benzemiyor"

ARŞİV | Fotoğraf: Evrensel

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    Ahmet Akarsu
    Kayseri

    Ramazan ayı zamlarla birlikte karşılanıyor. Geçtiğimiz yıllara göre ramazan ayında emekçilerin alım gücü düştü. Kayseri’de konuştuğumuz emekçiler, “Geçen yıl tek asgari ücretle rahat bir ramazan geçirirdik. Bu yıl üç asgari ücretliyiz hâlâ evin ihtiyaçlarını tam toparlayamadık” diyor. Ramazan ayına girildiği bugünlerde emekçilerin mutfak masrafını 2018 ile karşılaştırarak görüşlerini aldık.

    Görüştüğümüz bir işçi, “Geçen yıl 2 bin 500 lira ile ramazan ve bayram alışverişi yapmıştık. Daha ilk ramazan alışverişinde 400 lira gibi ciddi bir maliyet çıktı. Patronların verdiği çek kendileri gibi lüks. Bizleri rencide edici bir durum ortaya çıkardı. Geçen sene ramazan kolilerinin en düşüğü 30 TL civarı iken bu sene neredeyse üç katına yaklaşmış durumda” dedi.

    "HER ŞEYE ZAM VAR BİR TEK BİZE Mİ YOK?"

    “Eskiden tek asgari ücret ile evin geçimini sağlamaya çalışıyorduk” diyen işçi, “Tek asgari ücretli bir aileydik. Şimdi 3 asgari ücret alan bir aileyiz ama geçen yıl ramazanı daha hoş karşılamıştık. Geçen yıl çok iyi hatırlıyoruz ki 11 TL’ye aldığımız peynir bu yıl 23 TL. Her şeye neredeyse yüzde yüze yakın bir zam varken biz emekçilere neden yok? Tükettiğimiz ürünlerde fiyatı sabit olan bir şey yok” diye konuştu.

    “Apartmanda herkes birbirine bakıyor, ‘Aldığı çeklerden bize de verir mi? Yardım eder mi? Fitresini sadakasını bize verir mi?” diyerek sözlerine devam eden işçi, “Kahvaltının, daha doğrusu sahurun vazgeçilmezi patatesin kilosu 5 TL, yumurtanın tanesi 60 kuruşa geliyor. Durum bu kadar kötüyken hâlâ iktidar bizden destek bekleyip gönlümüze girmeyi hedefliyor” ifadelerini kullanıyor.

    GEÇEN RAMAZAN İLE BU RAMAZAN ARASINDA YÜZDE 100 ZAM VAR

    Görüşlerini aldığımız bir belediye işçisi ise ramazan ayına ilişkin şunları söyledi: “Sorduğunuz sorulara sözü çok uzatmadan bir örnekle cevap vereyim. Pazar günü çarşıya çıktım. Malum ilk sahur öncesi bir şeyler alayım, ayı idare ederiz diye. Üç kilo peynir, bir kilo zeytin, iki kilo bal ve biraz et almak istedim… 490 lira para ödedim. Onu da ek hesaptan çektim. Elde para yok ki. Kendi hesabıma göre bu aldığım malzemelerin ücreti önceki yıllara göre 250 lira civarında ödemem gerekiyordu. Geçen ramazanla bu ramazan arasında yüzde 100’lük bir zam var” diye konuştu.

    "TATLI"DAN ÖZET

    Daha önce Makro Market’te çalışmış olan bir işçiyle görüşüyoruz. Makro Market’in konkordato ilan etmesinden sonra bir süre işsiz kaldığını söyleyen işçi, “Ben yıllarca Makro’da çalıştım. Konkordato ilanından sonra işsiz kaldığım dönem oldu. Şu anda yeni bir iş buldum. Fakat önceki yıllara oranla ramazan ayında evime götürebildiğim ürünler arasında ciddi fark var. Elbette ramazan bereketiyle gelir ama bu yıl önceki yıllara hiç benzemiyor. Ramazan ayında en çok tatlı tüketiliyor. Bir yılda yenilmeyen tatlı bir ayda yeniyor. Tatlı reyonunda çalıştım. Önceki yıllara oranla tatlılarda bile satış oranı yüzde 50-60 oranında düşüş gösteriyor. Fiyatlar fazla, alacak insan az. Bu bile bu yıl ramazana nasıl girdiğimizi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

    "RAMAZAN PAKETİ YÜZDE 100 ZAMLANDI"

    Mutfakta yangın devam ederken, ortalama bir ramazan paketinin geçen yıla göre yüzde 100 oranında zamlandığı açıklandı. Mecliste düzenlediği basın toplantısına getirdiği bir ramazan paketinin içinde yer alan ürünlerin, geçen yıl ve bu yılki etiket fiyatlarını karşılaştıran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ramazan paketi bir yılda yüzde 100 zamlandı” dedi. Çay, makarna, nohut, hurma, arpa şehriye, yağ, zeytin, salça, tuz, bulgur, reçel, çorba ve pirinç gibi ürünlerin geçen yılki değeri 49.90 lira iken aynı ürünlerin bugünkü değeri ise 99.90 lira olarak hesaplandı. (Kayseri/EVRENSEL)

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