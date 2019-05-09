Van’da çocuk istismarından yargılanan sanığa tahliye

Van'da torununa cinsel istismarda bulunmaktan tutuklu S.B. yargılandığı davanın ilk duruşması Van 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davaya Kadın Danışma ve Dayanışma Vakfı (KAMER) ve birçok avukat katıldı. Duruşmaya tutuklu sanık S.B. katılırken, aile, sanık ile mağdur avukatları, tanık olarak çocuğun teyzesi, dayısı, sosyolog ve pedagog da hazır bulundu. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada söz alan sanık S.B., istismar suçlamasını kabul etmeyerek beraatını istedi.

ÇOCUK KORUMA ALTINDAYKEN AİLEYLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Daha önce Çocuk İzleme Merkezinde (ÇİM) yaşadığı durumu ayrıntılı bir şekilde anlatan çocuk, bir kez daha sosyolog ve pedagog eşliğinde dinlenilmesi istendi. Çocuk, istismarın yaşanmadığını söyledi. Ardından savunma yapmak isteyen mağdur avukatları, çocuğun ailesinin onayıyla hakim tarafından konuşmalarına izin verilmedi.



Ardından dinlenen tanıklar, olay olduktan sonra çocuğun, çocuk esirgeme kurumuna verildiğini ve ailesiyle görüştürüldüğünü söyledi. Bu yüzden çocuğun yaşadığı olayı kabul etmediğini ifade eden tanık, istismarın S.B.'nin gerçekleştirdiğini kaydetti.



Mahkeme heyeti, sanık S.B.'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı 3 Eylül'e erteledi. (Van/MA)

2019'un ilk 3 ayında 483 çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı