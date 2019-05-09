Anneye istismarı bildiği halde gizlediği” suçlamasıyla dava açıldı 

Eda AKTAŞ

İzmir

İzmir’in Menemen ilçesinde 7 yaşındaki görme engelli çocuğun maruz bırakıldığı cinsel istismarda çocuğun annesi hakkında “İstismarı bildiği halde gizlediği” suçlamasıyla açılan dava görüldü. Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada çocuğun babası hazır bulunurken anne katılmadığı için duruşma 12 Eylül tarihine ertelendi.

2 yıl önce gerçekleşen olay sonrası, annesinin kardeşinin çocuğu tarafından istismara uğrayan çocukla ilgili dava açılmış, sanık 40 yıl hapis cezası almıştı. Davada mağdur çocuğun annesi sanıktan şikayetçi olmayınca baba, anne hakkında davacı oldu. Babanın iddiasına göre, anne istismar olayını bildiği halde gizleyerek hem bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemiş hem de suçu gizlemeye çalışmıştı.

Davaya ilişkin görüştüğümüz babanın Avukatı Ozan Adıgüzel, yaşanan süreci anlatarak, “Çocuğun beyanlarına göre, anne bildirim yükümlülüğünü ihmalle kalmamış, çocuğun uğradığı istismardan haberdar olduğu halde engellememiş ve göz yummuştur. Ayrıca anne, duruşmalarda sanığı, yani ablasının oğlunu müdafaa ederek kızının haklarını korumamıştır” dedi.

Çocuğun istismara uğradığı süreçte anne ile babanın boşanma aşamasında olduğunu, aile mahkemesi tarafından çocuğun o sırada annesine verilmesine karar verildiğini hatırlatan Adıgüzel, davadan sonra çocuğun babaya verildiğini de söyledi. Ancak dün görülen duruşmaya katılmayan anne henüz savunmasını yapmadı.