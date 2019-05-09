Bilgi Üniversitesinde Kültürel İncelemeler Konferansı düzenlenecek

Kültürel İncelemeler Öğrenci Konferansı 11-12 Mayıs’ta Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü’nde başlıyor. Bu yıl ilk defa düzenlenen konferans etkinliği Türkiye’de sosyal bilimler alanında farklı disiplinlerde çalışma yürüten öğrencilerin 2019 Türkiye’sine dair ne düşündüklerini biraz olsun anlama ve bir kültürel düşünme anlayışının hattının kısa da olsa tipolojisini ortaya koyma amacı taşıyor.

Akademisyenlerin dinleyici olarak katılabildiği konferansta, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri sunum yapacak. Açılış konuşmasını Zeynep Talay Turner, kapanış konuşmasını Ferda Keskin’in yapacağı konferans Santralİstanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. (İstanbul/EVRENSEL)