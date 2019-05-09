Sağlık emekçileri: Yetkililer sesimize kulak versin

Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesindeki çalışma koşulları ve hastanenin ‘işlevsizleştirilmeye’ çalıştırılmasına ilişkin Genel Sağlık-İş, Manisa Tabip Odası, Eczacılar Odası, SES Manisa Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Türk Sağlık Sen Manisa Şubesi ortak basın açıklaması düzenledi. Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi önündeki açıklamayı Manisa Tabip Odası Başkanı Pskiyatrist Dr. Şahut Duran okudu.

200’E YAKIN YATAK DEVRE DIŞI

2011’de Sağlık Bakanlığının hastaneye ilişkin küçülme planı açıkladığını hatırlatan Duran, hastanenin bağlı bulunduğu 11 ilin iş yükü azalmamış olmasına rağmen son dönemde değişik gerekçeler öne sürülerek servislerin kapatıldığına dikkat çekti. Hastanenin idari kararlarla işlevsizleştirildiğine dikkat çeken Duran, son bir yıl içerisinde hastanenin 200’e yakın yatağının devre dışı bırakıldığını belirtti.

Hastanenin hizmet verdiği sosyal kesimin ağırlıklı olarak alt sosyoekonomik çevreden olduğunu söyleyen Duran, bu hastaların gidebileceği başka ruh sağlığı hizmeti verecek merkez olmadığı için ileride büyük sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

“FATURA ÇALIŞANLARA ÇIKARILIYOR”

Hastanede görevli işçi ve emekçilere dönük baskının da her geçen gün arttığını ifade eden Duran, sağlıkta dönüşüm süreciyle hastanede yıkım başladığını söyledi. Duran, açıklamasının devamında, “2016 yılından bu yana hastanede çalışma barışı bozulmuş, bu hastaneye uzun yıllar emek vermiş personele kötü davranılmış, bununla da yetinilmemiş son dönemde başta doktorlar, psikologlar, hemşireler mobbinge varan muamelelere maruz kalmaya başlamışlardır. Son bir yılda hastaneden 10 hekim planları dışında istifa ederek, tayin isteyerek ya da emekliye zorlanarak hastaneden ayrılmak zorunda bırakılmışlardır. Yıllarca hastanede tutulan dahili ve servis nöbetleri sebepsiz yere kaldırılmaya çalışılmaktadır. Seferberlik emri gibi zamansız ortaya çıkan şehir hastanesi görevlendirmeleri ile hekimlerin ve hastaların mağduriyeti çalışanlara fatura edilmektedir” dedi.

Hastanenin yalnızca idari değil mali açıdan da iyi yönetilmediğini ifade eden Duran, “5 yıl öncesinde en çok kar eden bu hastane şu anda çalışanlarına döner sermaye ödememeye başlamıştır. Hastane içinde yapılan ihaleler şaibeli, harcanan paranın hesabı verilmemektedir” dedi. Kamuoyunu hastaneye sahip çıkmaya davet ettiklerini ekleyen Duran, “Bu hastanede hizmet alan hastalarımız adına, mesleğimiz adına, meslektaşlarımızın ve bütün sağlık çalışanlarının mesleki saygınlıklarını korumak adına, huzurlu bir ortamda çalışmak adına, hastanemize sahip çıkıyor, yetkilileri sesimize kulak vermeye ve bu yıkım sürecini durduracak adımlar atmaya davet ediyoruz” dedi. (Manisa/EVRENSEL)