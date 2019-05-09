09 Mayıs 2019 18:54

Sağlık emekçileri: Yetkililer sesimize kulak versin

Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi çalışanları düzenledikleri basın açıklamasıyla ağır çalışma koşulları ve mobbinge tepki gösterdi.

Sağlık emekçileri: Yetkililer sesimize kulak versin

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesindeki çalışma koşulları ve hastanenin ‘işlevsizleştirilmeye’ çalıştırılmasına ilişkin Genel Sağlık-İş, Manisa Tabip Odası, Eczacılar Odası, SES Manisa Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Türk Sağlık Sen Manisa Şubesi ortak basın açıklaması düzenledi. Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi önündeki açıklamayı Manisa Tabip Odası Başkanı Pskiyatrist Dr. Şahut Duran okudu.

    200’E YAKIN YATAK DEVRE DIŞI

    2011’de Sağlık Bakanlığının hastaneye ilişkin küçülme planı açıkladığını hatırlatan Duran, hastanenin bağlı bulunduğu 11 ilin iş yükü azalmamış olmasına rağmen son dönemde değişik gerekçeler öne sürülerek servislerin kapatıldığına dikkat çekti. Hastanenin idari kararlarla işlevsizleştirildiğine dikkat çeken Duran, son bir yıl içerisinde hastanenin 200’e yakın yatağının devre dışı bırakıldığını belirtti.

    Hastanenin hizmet verdiği sosyal kesimin ağırlıklı olarak alt sosyoekonomik çevreden olduğunu söyleyen Duran, bu hastaların gidebileceği başka ruh sağlığı hizmeti verecek merkez olmadığı için ileride büyük sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

    “FATURA ÇALIŞANLARA ÇIKARILIYOR”

    Hastanede görevli işçi ve emekçilere dönük baskının da her geçen gün arttığını ifade eden Duran, sağlıkta dönüşüm süreciyle hastanede yıkım başladığını söyledi. Duran, açıklamasının devamında, “2016 yılından bu yana hastanede çalışma barışı bozulmuş, bu hastaneye uzun yıllar emek vermiş personele kötü davranılmış, bununla da yetinilmemiş son dönemde başta doktorlar, psikologlar, hemşireler mobbinge varan muamelelere maruz kalmaya başlamışlardır. Son bir yılda hastaneden 10 hekim planları dışında istifa ederek, tayin isteyerek ya da emekliye zorlanarak hastaneden ayrılmak zorunda bırakılmışlardır. Yıllarca hastanede tutulan dahili ve servis nöbetleri sebepsiz yere kaldırılmaya çalışılmaktadır. Seferberlik emri gibi zamansız ortaya çıkan şehir hastanesi görevlendirmeleri ile hekimlerin ve hastaların mağduriyeti çalışanlara fatura edilmektedir” dedi.

    Hastanenin yalnızca idari değil mali açıdan da iyi yönetilmediğini ifade eden Duran, “5 yıl öncesinde en çok kar eden bu hastane şu anda çalışanlarına döner sermaye ödememeye başlamıştır. Hastane içinde yapılan ihaleler şaibeli, harcanan paranın hesabı verilmemektedir” dedi. Kamuoyunu hastaneye sahip çıkmaya davet ettiklerini ekleyen Duran, “Bu hastanede hizmet alan hastalarımız adına, mesleğimiz adına, meslektaşlarımızın ve bütün sağlık çalışanlarının mesleki saygınlıklarını korumak adına, huzurlu bir ortamda çalışmak adına, hastanemize sahip çıkıyor, yetkilileri sesimize kulak vermeye ve bu yıkım sürecini durduracak adımlar atmaya davet ediyoruz” dedi. (Manisa/EVRENSEL)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Cezayir'de milletvekilleri yeni hükümetin ilk toplantısını boykot etti
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Zor'un hükümranlığına karşı

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Patlamaya hazır İdlip meselesi

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    İrade gasbı

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Avukatımı isterim

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Savaş ve barış arasında bir seçim

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Hakem bıraksın siz devam edin!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    ‘İşkence gören ruhlar’
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ekrem İmamoğlu: Ben İstanbul'u, İBB Başkanı olarak geziyorum
    Ekrem İmamoğlu: Ben İstanbul'u, İBB Başkanı olarak geziyorum

    Ekrem İmamoğlu: YSK'nin kararı benim zihnimde ve gönlümde yok hükmündedir.

    Güneş enerjisi montajı yapan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti
    Güneş enerjisi montajı yapan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

    Aydın’da güneş enerjisi paneli montajı yapan bir işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

    İran'dan Avrupa'ya nükleer anlaşması çağrısı
    İran'dan Avrupa'ya nükleer anlaşması çağrısı

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: AB, İran'a anlaşmayı tek taraflı uygulama çağrısı yapmak yerine yükümlülüklerini yerine getirmeli.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla’daki istismar davası ertelendi, sanık tutuksuz yargılanıyor
    Tuzla’daki istismar davası ertelendi, sanık tutuksuz yargılanıyor

    Tuzla’da öğrencisini istismar ettiği suçlamasıyla yargılanan öğretmen ikinci kez hakim karşısına çıktı. Dava 21 Kasım'a ertelendi.

    Anneye istismarı bildiği halde gizlediği” suçlamasıyla dava açıldı 
    Anneye istismarı bildiği halde gizlediği” suçlamasıyla dava açıldı 

    İzmir’de görme engelli çocuğun maruz bırakıldığı cinsel istismarda anne hakkında “İstismarı bildiği halde gizlediği” suçlamasıyla açılan dava görüldü.

    AYM’den barış istediği için hapse giren Ayşe Çelik’e iyi haber
    AYM’den barış istediği için hapse giren Ayşe Çelik’e iyi haber

    Anayasa Mahkemesi, ‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hapis cezası alan Ayşe öğretmenin başvurusunda ihlal kararı verdi.

    Bozcaada Yerel Tatlar Festivali'ne  İstanbul seçimi ertelemesi
    Bozcaada Yerel Tatlar Festivali'ne  İstanbul seçimi ertelemesi

    Bozcaada’da, 23 Haziran'da yapılması planlanan Yerel Tatlar Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle ertelendi.

    Ankara Barosundan ODTÜ’ye Onur Yürüyüşü çağrısı
    Ankara Barosundan ODTÜ’ye Onur Yürüyüşü çağrısı

    Ankara Barosu, ODTÜ yönetiminin 9. ODTÜ Onur Yürüyüşünü yasaklamasına tepki gösterdi: Onur Yürüyüşü için öğrencilere destek vermelisiniz.

    GÜNCELLENDİ
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
    Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Liverpool - Tottenham
    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Liverpool - Tottenham
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı
    Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı
    Zoraki Kral ya da Mavi Kan
    Zoraki Kral ya da Mavi Kan
    CHP’li Keven: Buğday taban fiyatı vicdanlı bir fiyat değil
    CHP’li Keven: Buğday taban fiyatı vicdanlı bir fiyat değil

    CHP Milletvekili Ali Keven, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı buğday taban fiyatına tepki gösterdi.

    Venezuela’da kadın işçiler, el koydukları fabrikada üretime geçti
    Venezuela’da kadın işçiler, el koydukları fabrikada üretime geçti

    Lara eyaletinde kapatılan bir fabrikayı işçi kontrolüne geçiren kadın işçiler, 25 ay sonra üretime geçmeyi başardı.

    GÜNCELLENDİ
    Çay alım sezonu yaklaşmasına rağmen Lipton işçi alımını askıya aldı
    Çay alım sezonu yaklaşmasına rağmen Lipton işçi alımını askıya aldı

    Lipton’da çay alım sezonunun yaklaşmasına rağmen işçi alımlarının askıya alındığının açıklanması üzerine Lipton işçileri eyleme başladı.

    Açlık grevinde olan tutukluların anneleri: Çözüm istiyoruz!
    Açlık grevinde olan tutukluların anneleri: Çözüm istiyoruz!

    Tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevini sürdüren tutukluların durumu kötüleşiyor.

    GÜNCELLENDİ
    İzmit TÜPRAŞ işçileri, Aliağa’yı ziyaret etti: El ele direniş
    İzmit TÜPRAŞ işçileri, Aliağa’yı ziyaret etti: El ele direniş

    TÜPRAŞ işçilerinin toplusözleşme talepleri için başlattığı eylemler devam ediyor. İzmit'te çalışan işçiler, Aliağa'yı ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Bakan Albayrak "Yükselmesini çok beklersiniz" demişti, dolar/TL 6,25
    Bakan Albayrak "Yükselmesini çok beklersiniz" demişti, dolar/TL 6,25

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kur 5,20 iken "Seçimden sonra yükselmesini çok beklersiniz" dediği dolar/TL, bugün 6,25'in üzerine çıktı.

    Açlık sınırı 16 yılda 4.4 kat arttı: Açlık sınırı 2 bin 47 TL
    Açlık sınırı 16 yılda 4.4 kat arttı: Açlık sınırı 2 bin 47 TL

    Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı nisan ayında 2 bin 47 liraya, yoksulluk sınırı 7 bin 80 liraya yükseldi.

    Suruç Katliamı davası: Görüntülerin 5 saati dosyada yok
    Suruç Katliamı davası: Görüntülerin 5 saati dosyada yok

    Suruç Katliamı davasının 9’uncu duruşmasında olay günü görüntülerinin 5 saatlik kısmının dosyada olmadığı ortaya çıktı. Dava 7 Ağustos'a ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    Bakırköy'de mahpus aileleri ve avukatlar darbedilerek gözaltına alındı
    Bakırköy'de mahpus aileleri ve avukatlar darbedilerek gözaltına alındı

    Bakırköy'de çocukları cezaevinde açlık grevinde olan ailelerin yapmak istediği eylemi engellemeye çalışan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

    Katliamı yapanlar firari, protesto edenler hapis cezası aldı
    Katliamı yapanlar firari, protesto edenler hapis cezası aldı

    10 Ekim Ankara Katliamı’nı Balıkesir’de protesto eden KESK üyeleri hakkında hapis cezası kararı verildi.

    Güzelçamlı'da yat limanı projesi davalık oldu
    Güzelçamlı'da yat limanı projesi davalık oldu

    Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da yapılması planlanan yat limanı için hazırlanan "ÇED Olumlu" raporunun iptali için dava açıldı.

    Çorum Belediyesi borç ve faiz kıskacında
    Çorum Belediyesi borç ve faiz kıskacında

    Çorum Belediyesi CHP Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel, belediyenin 2018 yılı kesin hesaplarına ilişkin açıklama yaptı, belediye borçlarına dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    CHP: Sandık darbesinin maliyeti 135 milyar TL
    CHP: Sandık darbesinin maliyeti 135 milyar TL

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçiminin iptal edilmesinin ekonomideki yangını büyüttüğüne dikkat çekti, "Millet seçim değil geçim peşinde" dedi.

    Sağlık emekçileri, barış isteyen TTB üyelerine verilen cezayı kınadı
    Sağlık emekçileri, barış isteyen TTB üyelerine verilen cezayı kınadı

    Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamaları nedeniyle ceza alan hekimlere bir destek de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasından geldi.

    Karaburun'da RES talanı dolu dizgin sürüyor
    Karaburun'da RES talanı dolu dizgin sürüyor

    Karaburun Kent Konseyi, yarımadayı ve Ildırı Körfezi'ni koruma bölgesi ilan eden kurumlara seslendi: Yağmacı şirketlere dur demek bu kadar bu zor mu?

    İZENERJİ’de patron ile Genel-İş arasında arabulucu süreci başlayacak
    İZENERJİ’de patron ile Genel-İş arasında arabulucu süreci başlayacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ ile İzmir Genel-İş 2 Nolu Şube arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadığı için arabulucu süreci başlayacak.