"Çocuklar ölmesin" dediği için hapse giren Ayşe Çelik tahliye edildi

"Çocuklar ölmesin" dediği için cezaevine giren Ayşe Öğretmen, hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği "hak ihlali" kararının ardından tahliye edildi.

2015 yılında, bölge illerindeki sokağa çıkma yasakları sırasında, Beyaz Show’a telefonla bağlanarak “Çocuklar ölmesin” diyen öğretmen Ayşe Çelik'e 15 aylık hapis cezası verildi. Cezasının infazı üç kez ertelenen Çelik, 17 Nisan'da cezaevine girdi. Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, kendilerine; Anayasa Mahkesinin, “Ayşe Öğretmen başvurusu ile ilgili ihlal kararı verdiği” bilgisinin ulaştığını açıkladı. Karaman bunun üzerinde infazın durdurulması talebinde bulunduklarını belirtti.

Karamanın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“Kararı henüz görmemekle birlikte, Anayasa Mahkemesinin, Ayşe Öğretmen başvurusu ile ilgili ‘ihlal kararı verdiği ve ihlalin giderilmesi için karar örneğini hükmü veren mahkemeye bildirdiği’ bilgisi ulaştı bize. Bunun üzerine infazın durdurulması talebinde bulunduk.”

Kararı henüz görmemekle birlikte, Anayasa Mahkemesinin, Ayşe Öğretmen başvurusu ile ilgili “ihlal kararı verdiği ve ihlalin giderilmesi için karar örneğini hükmü veren mahkemeye bidirdiği” bilgisi ulaştı bize.



Bunun üzerine İnfazın durdurulması talebinde bulunduk. — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) 9 Mayıs 2019

Karaman'ın açıklamasını alıntılayan Avukat Benan Molu da Anayasa Mahkemesinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermesine işaret ederek, kararın örgüt propagandasından verilen ilk ihlal kararı olmasına dikkati çekti.

Anayasa Mahkemesi, 'çocuklar ölmesin' dediği için örgüt propagandası yapma suçundan şuan hapiste olan Ayşe öğretmen için @av_mkaraman la yaptığımız başvuruda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiş. Bu karar, AYM'nin örgüt propagandasından verdiği ilk ihlal kararı. https://t.co/CqlIZyuXSQ — Benan Molu (@BenanMolu) 9 Mayıs 2019

Ayşe öğretmen hakkındaki karar, AYM’den yargılandığı mahkemeye gönderildi. Yerel mahkemenin ardından Ayşe Öğretmen akşam saatlerinde tahliye edildi.

An itibariyle Ayşe öğretmen Cezaevinden çıkmış ve Deran bebeği ile hasret gidermekte:) https://t.co/gMPBZP1wbZ — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) 9 Mayıs 2019

Ayşe Öğretmen yine cezaevine konuldu