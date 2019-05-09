Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube kongreye hazırlanıyor

Genel-İş İzmir 7 No’lu Şubesi 16 Haziran tarihinde yapılacak olağan genel kurulu için hazırlıklarına başladı. Bornova Belediyesinde Ege Üniversitesinde bulunan birimlerde kurulacak olan sandıklarda oy kullanacak işçiler delegelerini seçecek.

Kongre sürecine giderken delege seçimi çalışmaları hakkında bilgi veren Genel-İş 7 No’lu Şube Sekreteri Özgür Genç, “Şu an Bornova Belediyesinde beş birimde delege seçimleri yapılıyor. Her birimde demokratik bir şekilde çalışmalar yürüyor. Kongre gününe kadar birimler bazında delege seçimleri devam edecektir. Kongremiz 16 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Tek altını çizdiğimi şey herhangi bir ayrıştırmaya kutuplaştırmaya gerek kalmadan mücadelede önderlik yapacak olan arkadaşlarımız için başarılar diliyoruz” dedi.

16 Haziran’da yapılacak olağan genel kurulunda ise Genel-İş 7 No’lu Şubenin yeni yönetimi belirlenecek. (İzmir/EVRENSEL)