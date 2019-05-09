09 Mayıs 2019 18:21

Bozcaada Yerel Tatlar Festivali'ne  İstanbul seçimi ertelemesi

Bozcaada’da, 23 Haziran'da yapılması planlanan Yerel Tatlar Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle ertelendi.

Bozcaada Yerel Tatlar Festivali'ne  İstanbul seçimi ertelemesi

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, 23 Haziran'da yapılması planlanan Yerel Tatlar Festivali, aynı gün yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle ertelendi. 

    Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da, ilçe belediyesinin desteğiyle BOZTİD tarafından 23 Haziran'da yapılması planlanan Yerel Tatlar Festivali, aynı tarihte gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle bir hafta sonraya ertelendi. 

    Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, "Bozcaada Belediyesi tarafından desteklenen, BOZTİD tarafından düzenlenen Yerel Tatlar Festivali, seçimin yapılacağı hafta sonuna denk geliyordu. Misafir portföyümüzün büyük çoğunluğunun İstanbul'dan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin demokratik haklarını kullanabilmeleri adına bu etkinliğimizi bir hafta sonraya aldık" dedi.

    BOZTİD Başkanı Ülke Diler de Bozcaadalılar olarak bu gibi konularda hassas davrandıklarını belirterek, şunları söyledi:

    "Adamıza daha çok İstanbul'dan turist geliyor. İnsanların demokratik olarak oylarını kullanmalarını istiyoruz. Üyelerimizden gelen talepte bu doğrultuda. Bozcaada Yerel Tatlar Festivali de seçim gününe denk geldiği için bir hafta sonraya erteledik. Herkesi oylarını kullandıktan sonra Bozcaada'ya bekleriz." (Çanakkale/DHA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Ankara Barosundan ODTÜ’ye Onur Yürüyüşü çağrısı
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Zor'un hükümranlığına karşı

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Patlamaya hazır İdlip meselesi

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    İrade gasbı

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Avukatımı isterim

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Savaş ve barış arasında bir seçim

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Hakem bıraksın siz devam edin!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    ‘İşkence gören ruhlar’
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İran'dan Avrupa'ya nükleer anlaşması çağrısı
    İran'dan Avrupa'ya nükleer anlaşması çağrısı

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: AB, İran'a anlaşmayı tek taraflı uygulama çağrısı yapmak yerine yükümlülüklerini yerine getirmeli.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla’daki istismar davası ertelendi, sanık tutuksuz yargılanıyor
    Tuzla’daki istismar davası ertelendi, sanık tutuksuz yargılanıyor

    Tuzla’da öğrencisini istismar ettiği suçlamasıyla yargılanan öğretmen ikinci kez hakim karşısına çıktı. Dava 21 Kasım'a ertelendi.

    Anneye istismarı bildiği halde gizlediği” suçlamasıyla dava açıldı 
    Anneye istismarı bildiği halde gizlediği” suçlamasıyla dava açıldı 

    İzmir’de görme engelli çocuğun maruz bırakıldığı cinsel istismarda anne hakkında “İstismarı bildiği halde gizlediği” suçlamasıyla açılan dava görüldü.

    AYM’den barış istediği için hapse giren Ayşe Çelik’e iyi haber
    AYM’den barış istediği için hapse giren Ayşe Çelik’e iyi haber

    Anayasa Mahkemesi, ‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hapis cezası alan Ayşe öğretmenin başvurusunda ihlal kararı verdi.

    Bozcaada Yerel Tatlar Festivali'ne  İstanbul seçimi ertelemesi
    Bozcaada Yerel Tatlar Festivali'ne  İstanbul seçimi ertelemesi

    Bozcaada’da, 23 Haziran'da yapılması planlanan Yerel Tatlar Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle ertelendi.

    Ankara Barosundan ODTÜ’ye Onur Yürüyüşü çağrısı
    Ankara Barosundan ODTÜ’ye Onur Yürüyüşü çağrısı

    Ankara Barosu, ODTÜ yönetiminin 9. ODTÜ Onur Yürüyüşünü yasaklamasına tepki gösterdi: Onur Yürüyüşü için öğrencilere destek vermelisiniz.

    CHP’li Keven: Buğday taban fiyatı vicdanlı bir fiyat değil
    CHP’li Keven: Buğday taban fiyatı vicdanlı bir fiyat değil

    CHP Milletvekili Ali Keven, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı buğday taban fiyatına tepki gösterdi.

    Venezuela’da kadın işçiler, el koydukları fabrikada üretime geçti
    Venezuela’da kadın işçiler, el koydukları fabrikada üretime geçti

    Lara eyaletinde kapatılan bir fabrikayı işçi kontrolüne geçiren kadın işçiler, 25 ay sonra üretime geçmeyi başardı.

    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
    Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüşler
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Liverpool - Tottenham
    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Liverpool - Tottenham
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı
    Hindistan devrimci gençlerinin Erdal Eren marşı arşivlerden çıktı
    Zoraki Kral ya da Mavi Kan
    Zoraki Kral ya da Mavi Kan
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
    GÜNCELLENDİ
    Çay alım sezonu yaklaşmasına rağmen Lipton işçi alımını askıya aldı
    Çay alım sezonu yaklaşmasına rağmen Lipton işçi alımını askıya aldı

    Lipton’da çay alım sezonunun yaklaşmasına rağmen işçi alımlarının askıya alındığının açıklanması üzerine Lipton işçileri eyleme başladı.

    Açlık grevinde olan tutukluların anneleri: Çözüm istiyoruz!
    Açlık grevinde olan tutukluların anneleri: Çözüm istiyoruz!

    Tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevini sürdüren tutukluların durumu kötüleşiyor.

    GÜNCELLENDİ
    İzmit TÜPRAŞ işçileri, Aliağa’yı ziyaret etti: El ele direniş
    İzmit TÜPRAŞ işçileri, Aliağa’yı ziyaret etti: El ele direniş

    TÜPRAŞ işçilerinin toplusözleşme talepleri için başlattığı eylemler devam ediyor. İzmit'te çalışan işçiler, Aliağa'yı ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Bakan Albayrak "Yükselmesini çok beklersiniz" demişti, dolar/TL 6,25
    Bakan Albayrak "Yükselmesini çok beklersiniz" demişti, dolar/TL 6,25

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kur 5,20 iken "Seçimden sonra yükselmesini çok beklersiniz" dediği dolar/TL, bugün 6,25'in üzerine çıktı.

    Açlık sınırı 16 yılda 4.4 kat arttı: Açlık sınırı 2 bin 47 TL
    Açlık sınırı 16 yılda 4.4 kat arttı: Açlık sınırı 2 bin 47 TL

    Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı nisan ayında 2 bin 47 liraya, yoksulluk sınırı 7 bin 80 liraya yükseldi.

    Suruç Katliamı davası: Görüntülerin 5 saati dosyada yok
    Suruç Katliamı davası: Görüntülerin 5 saati dosyada yok

    Suruç Katliamı davasının 9’uncu duruşmasında olay günü görüntülerinin 5 saatlik kısmının dosyada olmadığı ortaya çıktı. Dava 7 Ağustos'a ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    Bakırköy'de mahpus aileleri ve avukatlar darbedilerek gözaltına alındı
    Bakırköy'de mahpus aileleri ve avukatlar darbedilerek gözaltına alındı

    Bakırköy'de çocukları cezaevinde açlık grevinde olan ailelerin yapmak istediği eylemi engellemeye çalışan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

    Katliamı yapanlar firari, protesto edenler hapis cezası aldı
    Katliamı yapanlar firari, protesto edenler hapis cezası aldı

    10 Ekim Ankara Katliamı’nı Balıkesir’de protesto eden KESK üyeleri hakkında hapis cezası kararı verildi.

    Güzelçamlı'da yat limanı projesi davalık oldu
    Güzelçamlı'da yat limanı projesi davalık oldu

    Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da yapılması planlanan yat limanı için hazırlanan "ÇED Olumlu" raporunun iptali için dava açıldı.

    Çorum Belediyesi borç ve faiz kıskacında
    Çorum Belediyesi borç ve faiz kıskacında

    Çorum Belediyesi CHP Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel, belediyenin 2018 yılı kesin hesaplarına ilişkin açıklama yaptı, belediye borçlarına dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    CHP: Sandık darbesinin maliyeti 135 milyar TL
    CHP: Sandık darbesinin maliyeti 135 milyar TL

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçiminin iptal edilmesinin ekonomideki yangını büyüttüğüne dikkat çekti, "Millet seçim değil geçim peşinde" dedi.

    Sağlık emekçileri, barış isteyen TTB üyelerine verilen cezayı kınadı
    Sağlık emekçileri, barış isteyen TTB üyelerine verilen cezayı kınadı

    Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamaları nedeniyle ceza alan hekimlere bir destek de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasından geldi.

    Karaburun'da RES talanı dolu dizgin sürüyor
    Karaburun'da RES talanı dolu dizgin sürüyor

    Karaburun Kent Konseyi, yarımadayı ve Ildırı Körfezi'ni koruma bölgesi ilan eden kurumlara seslendi: Yağmacı şirketlere dur demek bu kadar bu zor mu?

    İZENERJİ’de patron ile Genel-İş arasında arabulucu süreci başlayacak
    İZENERJİ’de patron ile Genel-İş arasında arabulucu süreci başlayacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ ile İzmir Genel-İş 2 Nolu Şube arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadığı için arabulucu süreci başlayacak.

    GÜNCELLENDİ
    Emniyet, pasaportuna el konulan Müjdat Gezen'den özür diledi
    Emniyet, pasaportuna el konulan Müjdat Gezen'den özür diledi

    Emniyet, yurt dışı seyahati için gittiği Sabiha Gökçen Havalimanında pasaportuna el konulan Sanatçı Müjdat Gezen'den özür diledi.

    Garanti Bankası inşaatı işçilerinin maaşı 3 aydır ödenmiyor
    Garanti Bankası inşaatı işçilerinin maaşı 3 aydır ödenmiyor

    Garanti Bankası'nın inşaatında çalışan ve 3 aydır ücretleri ödenmeyen işçiler yaşadıklarını anlattı.