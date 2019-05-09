Ankara Barosundan ODTÜ’ye Onur Yürüyüşü çağrısı

Ankara Barosu 9. ODTÜ Onur Yürüyüşü için üniversiteye yönetimine yaptığı çağrıda, LGBTİQ+ öğrencilerin barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkını engellememesini istedi.

LGBTİQ+ öğrencilerin 10 Mayıs’ta planladıkları Onur Yürüyüşü’nün barışçıl toplantı ve gösteri hakları kapsamında olduğu belirtilen açıklamada, geçen yıl Onur Yürüyüşü’nün barışçıl biçimde yapıldığı belirtildi. Ayrıca OHAL’in de kalktığı hatırlatılan açıklamada, “LGBTİQ+’ların insan hakları, uluslararası insan hakları hukuku tarafından koruma altındadır; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince geniş koruma görmektedir. Anayasa Mahkememiz de LGBTİQ+ haklarını tanımaktan uzak değildir. Mahkeme bu alanda verdiği bir dizi kararıyla LGBTİQ+’ların insan haklarını bireysel başvuru konusu edilebilecek temel haklardan görmüştür. Ankara’daki tüm LGBTİ+ etkinliklerine uygulanan hukuka aykırı genel yasağın Ankara Bölge İdare Mahkemesince kaldırıldığını da göz önünde bulundurarak, Onur Yürüyüşünü gerçekleştirmek isteyen Üniversiteniz öğrencilerine 10 Mayıs’ta engel olmamanız ve destek vermeniz gerektiği kanaatindeyiz. Üniversiteler hukuk devletinin ve hürriyetlerimizin kaleleri olmalıdır” denildi. (Ankara/EVRENSEL)