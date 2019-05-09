CHP’li Mehmet Bekaroğlu: Ekonomiye saldırı Saray ve damattan geliyor

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesini eleştirerek, “6 Mayıs'ta YSK eliyle demokrasiye ve sandığa darbe yapıldığını” söyledi.

Hiç kimsenin, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etme gerekçesini anlayamadığını savunan Bekaroğlu, YSK'nın, 16 milyon insan adına yaptığı seçimi kimseye anlatamadan iptal ettiğini söyledi.

‘SEÇİME DARBEYİ AÇIĞA DÜŞÜRMEK İÇİN GİRİYORUZ’

Bu durumu reddettiklerini belirten Bekaroğlu, "Madem bu sonucu reddediyorsunuz, seçimi niçin boykot etmiyorsunuz, 23 Haziran'da niçin seçime gireceksiniz; soruları soruluyor. Seçime bu darbeyi açığa düşürmek, demokrasiyi, sandığı kurtarmak için giriyoruz. YSK'ye asla güvenmememize, Süleyman Soylu'nun neler yapabileceğini bilmemize rağmen demokrasiyi, sandığı kurtarmak amacıyla seçime giriyoruz” diye konuştu.

Demokrasiye inandıklarının altını çizen Bekaroğlu, “Öyle bir seçim yapacağız ki daha evvel bir sandıkta bir resmi görevli, 2-3 gözlemcimiz, müşahidimiz vardı. Şimdi yine 1 resmi görevli ama 10 müşahit olacak. Her şey açık, şeffaf şekilde yapılacak ve sonuçları 1 saat içinde bütün Türkiye öğrenecek. Buradan meydan okuyoruz; hadi sıkıysa çalsınlar, sıkıysa o gün seçimin sonucunu ilan etmesinler” ifadelerini kullandı.

‘KURUMLAR VE KURALLAR ÜLKESİ OLMALIYIZ’

Türkiye ekonomisinin birçok problemi olduğunu vurgulayan Bekaroğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye ekonomisi üreten, kendi kendine yeten, öz kaynakları, tasarrufu olan bir ekonomi değil. Böyle bir sıkıntı var ama şu anda yaşadığımız ve seçim iptali tartışmaları, darbe söylentileriyle örttüğümüz ekonomik tablonun en temel sebeplerinden biri de giderek kurumlar ve kurallar ülkesi olmaktan uzaklaşmasıdır.”

‘EKONOMİYE SALDIRAN SİZSİNİZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bugün önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj halidir” şeklindeki ifadesini eleştiren CHP Milletvekili Bekaroğlu, “Böyle değil; siz 17 yılda ekonominin hiçbir yapısal sorununu çözmediniz. Para bolken, dolar, avro bolken dışarıdan para aldınız, bunları betona gömdünüz, rantla dağıttınız, paylaştınız. Şimdi geri istiyorlar, ödeyemiyorsunuz. Temel problem bu. Bu borçları birisi zorla mı verdi bize? Öyle değil; beka problemi varsa bunun temelinde siz varsınız. Ekonomimiz ciddi bir sarsıntı içindeyse ki, bunu siz kabul ediyorsunuz. Bunun sebebi birisinin dışarıdan yaptığı sabotaj, saldırı filan değil; ekonomiye saldıran sizsiniz. Ekonomiye saldırı Saray’dan ve damattan geliyor, başka yerden değil” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)