09 Mayıs 2019 17:24
İstifa sonucu boşalan Pursaklar'ın Belediye Başkanı Çetin oldu
Ayhan Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Pursaklar Belediye Başkanlığına, Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Çetin seçildi.
Fotoğraf: AA
Ayhan Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Pursaklar Belediye Başkanlığı'na Ertuğrul Çetin seçildi.
Pursaklar Belediyesi Meclisi, belediye başkanını seçmek üzere Başkanvekili Meral Bozoğlu'nun başkanlığında toplandı.
Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 3'üncü turunda 21 oy alan AKP'nin adayı Belediye Meclisi Üyesi Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediye Başkanı oldu.
Çetin, başkanlık makamına geçerek burada AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'dan mazbatasını teslim aldı. (AA)
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