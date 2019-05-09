Venezuela’da kadın işçiler, el koydukları fabrikada üretime geçti

Venezuela’nın Lara eyaletinde bulunan “Thomas Greg&Sons” isimli şirketin fabrikasında çalışan kadın işçiler, fabrikanın kapatılması kararı üzerine harekete geçti. Ülkedeki ekonomik ve siyasi krize rağmen 25 ay boyunca direnen ve örgütlenen kadın işçiler, sonunda üretimi yeniden örgütlemeyi başardıklarını duyurdu.

SÜREÇ 2017 YILINDA BAŞLADI

Çok uluslu bir şirket olan ve dünyanın en büyük ticari kağıt baskı şirketi “Thomas de La Rue”ya bağlı olan “Thomas Greg&Son”, çekler, tahviller, kredi kartları, banka kartları, pasaportlar, öğrenci kimlik kartları ve biletler gibi “güvenli kağıtlar” üreten bir fabrikaydı. 1 Mart 2017’de şirket yönetimi fabrikayı kapatma kararını işçilere duyurdu. Bunun üzerine işçiler harekete geçti.

Kadın işçilerin örgütlü olduğu “Ana Soto Kadın Hareketi” tarafından yapılan ve Evrensel'e de gönderilen açıklamada, “İşveren tarafından işçilere karşı gerçekleştirilen bir dizi toplu iş sözleşmesi ihlali ve istikrarlı istismar ve adaletsizliğin ardından üretimin durdurulmasını takiben fabrikanın hileli bir şekilde kapatılması üzerine yoldaşlarımız, önce diğer deneyimleri de referans alarak bu konuda bilinçlendiler ve ardından sendikaları aracılığıyla ve Lara Eyaleti Bolivarcı İşçiler Federasyonu (FBST-LARA) ile el ele vererek Ana Soto Kadın Hareketi adına fabrikayı işçi yönetimi altına aldılar” denildi.

Açıklamaya göre öncelikle makineleri ve iş yerini koruma altında alan işçiler daha sonra Venezuela İş Yasası’na uygun olarak Çalışma Bakanlığının, iş yerinin geçici işgali ve üretimin yeniden başlaması kararı vermesi için müdahalesi talep edildi.

BAKANLIK ONAYLADI, İŞÇİ KONTROLÜ BAŞLADI

Bakanlığın onayıyla işçilerden seçilen iki temsilci ve bir işveren temsilcisi ile “Özel Yönetim Kurulu” oluşturuldu ve bu yönetim altında çalışmalar başladı.

Açıklamada, “Altını çizmemiz gerekiyor ki fabrikada çoğunlukla kadın işçiler çalışıyordu ve sendika yönetiminde de sadece kadın işçiler vardı” deniyor.

Fabrikanın işçi kontrolü altında yeniden çalıştırılmaya başlanmasıyla birlikte ham madde ve girdi eksikliğinin yanı sıra diğer birçok sorunun aşılması sürecinin başladığına dikkat çeken işçiler bu süreçte Venezuela’ya yönelik ABD-AB ambargoları, enflasyon ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle zor bir dönem yaşandığını belirtiyor.

İşçiler, “Buna rağmen büyük çabalar ve diğer işçi sendikalarının müttefikliğinde bazı ürünler üretmeyi, aynı şekilde ham made değişimi, defter ve kitap üretebilmek için gerekli makineleri sağlamayı başardık, bu faaliyetler şirketin kapatılmasına engel oldu ve işçi sınıfının yönetimi altında iş istikrarını sağladık” diyorlar.

"DAYANIŞMAYLA MÜMKÜN OLABİLDİ"

Açıklama şöyle devam ediyor:

“25 aylık direniş ve mücadele sonucunda, 29 kadın işçi tüm zorluklara rağmen üretime devam ediyor ve şunu not etmek önemli; üretim ancak işçi sınıfının ve destek veren devrimci örgütlerin eylemi ve politik-ideolojik eğitimler sayesinde; işçilerin, köylülerin ve kömünlerin ittifakıyla devam edebildi.

1 Mayıs Okulu, Sosyalizm için Devrimci Avukatlar Hareketi, Marxist Leninist İşçi Sendikaları Akımı ve bizim Ana Soto Kadın Hareketimiz önemli rol oynadı. Yaşasın örgütlü kadın işçiler! Yaşasın işçilerin, köylülerin, komünlerin birliği!”

ANA SOTO KİMDİR?

Venezuela’nın bugün adı Lara olan bölgesinde doğan Guayon yerlisi Ana Soto, 1600’lü yıllarda İspanyol işgaline karşı mücadele eden öncü kadın savaşçılardan biriydi. İspanyollar tarafından köleleştirilen ancak kaçarak iki bin savaşçı örgütleyen ve işgale karşı uzun gerilla savaşı veren Ana Soto 6 Ağustos 1668’de esir düşerek öldürüldü.

Ana Soto Kadın Hareketi ise 1998 yılında Lara eyaletinde kuruldu. (DIŞ HABERLER)