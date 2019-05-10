Kayserili işçiler: Doğruya doğru denir ama YSK’nin tutumu yanlış

Ahmet AKARSU

Oktay KILAVUZ

Kayseri

Kayseri’de daha önce AKP’ye, MHP’ye oy verdiğini söyleyen işçilerin bir bölümü, İstanbul seçimi için “Doğruya doğru demek gerekir, YSK’nin tutumu doğru değil. İmamoğlu kazandı” ifadelerini kullanıyor. Hangi görüşten olursa olsun, işçilerin diğer bir vurgusu ise ekonomik sıkışıklık içerisinde bir seçimin ne kadar gerekli olduğu…

İlk durağımız işçi durakları. Dört yıldır metal işçiliği yaptığını söyleyen bir işçi, “Önceki seçimlerde AKP ve MHP’ye oy verdim. Son seçimlerde de İyi Partiye verdiğim oldu. Bu yapılanın haksızlık olduğunu ve seçimin iptal edilmesinin tam bir saçmalık olduğunu düşünüyorum. YSK’nin böyle bir karar vermesini doğru bulmuyorum” dedi.

2002’den son referandum sürecine kadar AKP’ye oy verdiğini söyleyen tekstil işçisi ise “YSK’nin vermiş olduğu bu kararın Türkiye’ye hiç yakışmadığı kanaatindeyim. Seçimin sonucunda kazanan belli, iptal etmek de ne oluyor? Bu kadar sıkıntı varken Türkiye’de sürekli seçimle uğraşmak bana saçma geliyor. Önümüzdeki seçimde bence daha fazla farkla kazanacak. Bu seçim iptali de bunların artık sonunun geldiğinin göstergesidir. Her yerde verilen dersi, İstanbul’da yaşayan da tekrar verecektir” diye konuştu.

“BİR KEZ DAHA ANLADIM AKP’NİN GERÇEK YÜZÜNÜ”

Uzun yıllardır fabrikalarda çalıştığını söyleyen bir döküm işçisi, “Ben yıllarca MHP’ye oy verdim. Cumhur İttifakı’nda sürecinde oyumu vermeyi düşünmedim. Etrafımda hâlâ AKP’ye, MHP’ye veren işçiler var. Arkama dönüp bakıyorum boş bir durum var ortada. Yıllarca oy verdim işçilere yönelik hiçbir adım atılmadı. İstanbul için de durum öyle! Seçimi kazanmak için her türlü oyunu yapıyorlar. Bunu bir kez daha anlamış oldum. Bütün her şey kendi elinde olunca seçimi yenilemesi de normal. Şimdiye kadar kazandı bizler için ne yaptı? Bence artık bunların sonu yaklaştı. İstanbul’da da önceki seçimde bir evde iki oy çıktıysa İmamoğlu’ya bu sefer dört olacak. Bu seçimin yenilenmesi bu ülke için çok içler acısı bir durum” ifadelerini kullandı.

Kamuda çalışan başka bir işçi de iki seçimdir İyi Partiye oy verdiğini söylüyor. Kamu işçisi, “Nisan referandumuna kadar hep MHP’ye oy verdim. Referandumdan sonra MHP’ye hiç oy vermedim. AKP ile MHP birleştikten ülke çok kötü hale geldi. AKP’nin dediği oldu. Tek başına yönetim hakim oldu. Türkiye’de hukukun bu kadar yok sayılacağını hiç düşünmemiştim. Bu son karar Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçti. Bence seçimin gerçek kazananı 16 milyon İstanbullunun gönlünü de 82 milyonluk ülkenin de kazananı İmamoğlu’dur. 23 Haziran seçimini şimdiden İmamoğlu kazanmıştır” dedi.

“AK PARTİ’LİYİM AMA KİMSE NET DEĞİL”

“İstanbul seçimlerinde şaibe var mı yok mu bilemiyorum” diyen mobilya işçisi şöyle devam etti: “İzlediğim kanallar arasında fark var. Fox’u açıyorum şaibe yok deniyor. A Haber’i açıyorum belgeleriyle birlikte şaibenin olduğunu söylüyorlar. Ben AK Parti’liyim ama hiç kimsenin de net olduğunu düşünmüyorum. Ama sadece şunu söyleyebilirim ki, seçim ekonomik olarak bizi zayıflatıyor” diye konuştu.

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