Bursa’da EMEP’ten ulaşım zammına tepki: Zamlar geri alınsın

Bursa Büyükşehir Belediyesi “artan maliyetler”i gerekçe göstererek 1 Mayıs 2019 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere toplu ulaşıma zam yaptı. Ulaşım zammını yeniden düzenlenme olarak açıklayan BursaRay 2,30 TL olan tam bileti 2,55 TL’ye, 1,35 TL olan öğrenci biletini 1,45 TL’ye, 1,60 TL olan indirimli bileti ise 2,10 TL’ye yükseltti. Yeni zamla 160 binişe sahip öğrenci abonman kartının aylık ücreti de 90 TL’den 100 TL’ye yükseldi. Otobüslerin fiyat tarifeleri de değişik oranlarda artırıldı. Zamma gelen tepkiler sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada öğrencilere yapılan zammın okullar kapanana kadar iptal ettiklerini duyurdu.

EMEP Bursa İl binasında yapılan açıklamada konuşan Hasan Özaydın, “Partimiz iğneden ipliğe her şeye gelen zamlar karşısında işyerlerinde, fabrikalarda, mahallelerde temel tüketim ürünlerine gelen zamların geri çekilmesi talebiyle bir çalışma sürdürüyor. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ulaşıma küçük bir zam yapacağız açıklamasıyla ulaşımda en pahalı şehir olma özelliğini elinden bırakmak istemiyor” dedi.

“İKİ YÜZLÜ TUTUM”

31 Mart seçimleri sonrası AKP’li belediyelerin ikiyüzlü davrandığını ifade eden Özaydın, “Seçimleri kaybettiği İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun öğrenci abonmanını 80 liradan 50 liraya düşüreceğini açıklamasından sonra AKP’li meclis üyeleri tarafından İmamoğlu’nu zora sokmak için öğrenci abonmanlarını 40 lira olsun önerisi sunacakları açıklanalı bir hafta oldu. İstanbul’da böyle davranırken kazandığı en büyük il olan Bursa’ya gelince AKP halkı cezalandırıyor. Aynı AKP Bursa’da ufak bir zam diyerek ulaşıma baştan aşağı zam yağmuruna tutarak öğrenci abonmanını 100 liraya çıkaracağını duyuruyor. Ortada ikiyüzlü bir tutum vardır. Biz Emek Partisi olarak başta temel tüketim mallarına yapılan zamların geri alınması ve son olarak ulaşıma yapılan zamların derhal iptal edilmesini istiyoruz. Krizin faturasını biz emekçilere yüklemek isteyenlere karşı fabrikalarda, iş yerlerinde, mahallelerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve bu krizin faturasını biz ödemeyeceğiz. Krizi yaratanlar ödesin demeye devam edeceğiz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)